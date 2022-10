Med disse bøkene kan barna varme opp til halloween

Flere norske forlag er i gang med å sette stemningen for mørke høstkvelder, og - ikke minst - halloween. Med en rekke spennings- og skrekkbøker for barn og unge fra de største norske forlagene, er det ingen tvil om at det skal finnes litteratur å dykke ned i og la seg skremme av gjennom høsten og vinteren. Flere av dem troner topplista til Bokhandlerforeningens oversikt over de mest solgte bøkene akkurat nå, blant annet «Uløste mysterier» av Pernille Radeid.

Radeid kjenner godt til tematikken fra før, og har god erfaring med å dykke inn i det ukjente og uforklarlige som manusforfatter og programleder for Truecrimepodden og Skrekkpodden. «Uløste mysterier» er hennes første bok. Der har hun samlet noen av norgeshistoriens mest spennende uløste mysterier i bokform, med barn som målgruppe.

"Munken i Nidarosdomen", illustrert av Jannicke Hansen for Pernille Tufte Radeids bok "Uløste mysterier". (Cappelen Damm)

Noen av høstens spenningsbøker

«Ekte gjenferd» av Camilla Otterlei, illustrert av Tiril Valeur. Roman, Vigmostad & Bjørke. Anbefalt alder: 9-12.

Boka introduserer oss for noen av Norges skumleste gjenferd og spøkelser som hjemsøker hotell og herregårder, kirker og museer, fyrtårn og festninger. Gjenferdene har ulike historier, men deler en tragisk skjebne: De fikk aldri fred i døden og går igjen til evig tid.

Otterlei (Vigmostad Bjørke)

«Dunkle fortellinger» av Rebecca Wexelsen, illustrert av Jens Kristensen. Noveller, Vigmostad & Bjørke. Anbefalt alder: 9-12

Alle vet at av og til forsvinner det barn i gruvefabrikken, og hvis du blir kalt inn til doktor Nebbs kontor.. Da nytter det ikke å knipe munnen igjen. Tunga skjærer han ut uansett.

Wexelsen (Vigmostad Bjørke)

«Det fins ikke monstre», skrevet og illustrert av Kory Meritt. Roman, Vigmostad & Bjørke. Anbefalt alder: 9-12

Hva hvis du forsvant og ingen lenger kunne huske deg? I Bekkenblomholm, hvor det aldri skjer noe skummelt, har flere barn forsvunnet uten at noen legger merke til det. Ingen kan lenger huske dem - utenom Levi og Karo.

Merritt (Vigmostad Bjørke)

«Ikke la de døde komme hit» av Monika Steinholm, illustrert av Anneli Furmark. Roman, Vigmostad & Bjørke. Anbefalt alder: 12+

Når Cecilia oppdager det falleferdige småbruket langt inne i fjellheimen, er det som å komme hjem. Familien som bor der, sier til og med at de har ventet på henne. Langsomt sniker uroen seg inn i den nye tilværelsen. Vil hun noen gang kunne forlate sitt nye hjem?

Ikke la de døde komme hit (Vigmostad Bjørke)

«Uløste mysterier» av Pernille Radeid, illustrert av Jannicke Hansen. Roman, Cappelen Damm. Anbefalt alder: 9-12

Her får leseren oppleve en rekke uhyggelige og uforklarlige hendelser, og kan selv nøste i det som finnes av spor og bevismateriale. Noen av historiene i denne boka er ekte kriminalsaker, andre er fortellinger basert på mystiske opplevelser.

Uløste mysterier (Cappelen Damm)

"Blåmannen", illustrert av Jannicke Hansen for Pernille Tufte Radeids bok "Uløste mysterier". (Cappelen Damm)

«Pulverheksa feirer halloween» av Ingunn Aamodt. Cappelen Damm. Anbefalt alder: 3-6.

Pulverheksa, Hokus og Pokus har aldri feiret halloween før, men nå får de veldig lyst til å kle seg ut og gå knask eller knep de også. De legger ut på en runde i Pulverskogen og møter både Politimannen, Tyven, Krokodillen og Drømmeprinsen

Pulverheksa (Cappelen Damm)

«Edward Rubikons mysterier: Tidsvampyrene» av Aleksander Kirkwood Brown, llustrert av Andreas Iversen. Serie, Cappelen Damm. Anbefalt alder: 9-12.

Edward Rubikon er monsterjeger og sammen med vennene sine Kasper og Nadira, beskytter han småbyen Grimsrud mot overnaturlige farer. Men nå er bestevennene til Edward forsvunnet. Og det rare er alle ser ut til å ha glemt dem, unntatt Edward - og nå er det opp til ham å redde dem.

Tidsvampyrene (Cappelen Damm)

«Bergtatt» av Alexander Kirkwood Brown, illustrert av Luis Guaragna. Serie, Cappelen Damm. Anbefalt alder: 12+.

Peter som ser ting ingen andre kan se. Små glimt av merkelige vesener, som umulig kan være ekte. Eller? Tenk om det finnes en annen verden, skjult for folk flest, en verden av glemte skapninger, magi og mørke eventyr? Denne mystiske serien er basert på norsk folketro.

Bergtatt (Cappelen Damm)

«Hilda Humlevik og folka som forsvant» av Irmelin Persdatter Gustavsen. Serie, utgitt 2022, Cappelen Damm. Anbefalt alder: 9-12

Alt snus på hodet når en sleip mann med onde hensikter kaprer hjertet til Hilda Humleviks mor, og i stedet for å reise på kul sommerferie må de flytte til byen Søderdal. Hilda merker raskt at ikke alt er som det skal. Hva er det egentlig stefaren Timian skjuler på loftet i det nye huset?

Hilda Humlevik. (Cappelen Damm)

«I natt er vi usynlige» av Arne Svingen. Roman, utgitt 2022, Gyldendal. Anbefalt alder: 9-13

Det er natt. Folk sover. Bortsett fra tre gutter som beveger seg i skyggene. De klatrer inn gjennom vinduer. Lager kaos i folks liv. Men en natt tar de seg inn i feil hus. Helt feil hus.

Svingen (Gyldendal)

«Blodige Karoline» av Johanne Emilie Andersen, illustrert av Hilde Hodnefjeld. Serie, Gyldendal. Anbefalt alder: 6-9

I den tredje boken om Edvin og Aron handler det om å bli skremt – eller ikke. Edvin sier at han aldri er redd, men det tror ikke Aron noe på. På vei hjem fra skolen går de forbi et gult hus. Det er huset til Blodige Karoline. Er det sant at hun gjemmer barn i kjelleren?

Blodige (Gyldendal)

«De besatte» av Arne Svingen. Roman, Gyldendal. Anbefalt alder: 9-13

Jenta som flyttet inn i huset over veien, virket jo så hyggelig. Da Jakob skulle vise Hanne rundt i nabolaget, utfordret hun ham til å gå lengst ut på selveste Våghalsen. Men Jakob mistet balansen og falt utfor stupet. Dette ble starten på en rekke grufulle hendelser.

Svingen (Gyldendal)

«Gard er ikkje redd» av Brynjulf Jung Tjønn, illustrert av Sunniva Sunde Krogseth. Roman, Aschehoug. Anbefalt alder: 3-6

Gard blir sint. Hvorfor skal han leke med en liten jente? Bare fordi de ser like ut? Gard løper ut mot skogen. Og skogen er mørk og skummel.

Gard er ikke redd (Aschehoug)

«Oppskrift mot ånder som knuser ting» av Tyra Teodora Tronstad. Roman, Aschehoug. Anbefalt alder: 9-12

Henry Mafaye bor sammen med faren sin. Det er bare de to. Og det går helt fint så lenge de ikke snakker om Henrys mor. For hun er en knuseånd, og hvis de sier navnet hennes, kommer vindene og blåser i stykker alt. Hvordan finner man en oppskrift mot ånder som knuser ting? Hva er det moren vil si når hun holder på sånn?

Tronstad (Aschehoug)

