VIFs målfest fortsetter: 27 mål på årets fire første kamper

Med de seks scoringene lørdag ettermiddag er VIF ubeseiret i år og har scoret 27 mål på de fire siste kampene, VIF har scoret flest av alle i ligaen og topper tabellen foran søndages kamper.

Med andre ord: En ny dag med full uttelling for VIF. Og igjen var det Vålerengas gullrekke som sto fram.

Scoret de tre første

Igjen var laget på fra start. Og Tobias Lindström var et levende mareritt for Frisk. Han scoret Vålerengas tre første mål, det første allerede etter et drøyt minutt. Da var tonen satt. Men det ble med den scoringen i første periode.

– Ja, vi har flyt, sa en fornøyd trener Roy Johansen, som forklarte noe av suksessen for Dagsavisen i lørdagsavisa:

– Vi har jobba mye med det offensive og får backene mer med. Det gjør oss mer uforutsigbare, siar han.

Det spesielle med denne kampen er at Vålerenga ikke vant skuddstatistikken i noen av periodene. Etter 8-8, 9-8 og 7-6 endte det altså med firemålsseier, en sterk prestasjon på bortebane og tilsvarende frustrerende fof Frisk Asker.

Kampen var preget av alle utvisningene, der ikke alle sammen syntes like nødvendige. Men både VIFs tredje og fjerde mål kom i overtall.

Vålerenga er etter seieren to poeng foran Stavanger og tre foran Storhamar når alle i tettrioen har spilt 34 kamper.

Lindström doblet ledelsen tidlig i 2. periode og punkterte langt på vei kampen med 3-1 etter Hampus Gustafssons redusering. Da var det igjen unødvendige utvisninger som ødela for Frisk.

Storhamar kan utligne

Senere scoret også Andreas Stene, Oskar Ekelund og Fliip Gunnarsson for Vålerenga. Den siste kom i siste spilleminutt.

Frisk følte at de fikk liten uttelling, blant annet hadde Anders Bastiansen et skudd i stolpen.

Vidar Wold ledet Frisk Asker denne lørdagen ettersom hovedtrener Jan Andre Aasland gifter seg denne helgen.

Storhamar kan søndag utligne Vålerengas forsprang med seier over Ringerike når resten av helgens serierunde spilles.

Nå får Vålerenga noen dagers pause før møtet med Sparta i Furuset Forum torsdag. Så venter toppkampen mot Storhamar på Hamar søndag om en uke.

Eliteserien ishockey lørdag, 39. runde:

Frisk Asker – Vålerenga 2-6 (0-1, 1-3, 1-2)

1436 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (1.02) Tobias Lindström (Andreas Stene, Mats Trygg).

2. periode: 0-2 (23.09) Lindström (Rasmus Ahlholm), 1-2 (29.23) Hampus Gustafsson (Anders Bastiansen), 1-3 (32.53) Lindström (Ahlholm, Oskar Ekelund), 1-4 (36.27) Stene (Morten Ask).

3. periode: 1-5 (45.48) Ekelund (Stefan Espeland, Lindström), 2-5 (49.09) Victor Björkung (Gustafsson), 2-6 (59.51) Filip Gunnarsson (Ekelund, Ahlholm).

Dommere: Roy Stian Hansen, Storhamar og Marcus Wannerstedt, Ski.

Utvisninger: Frisk Asker 8 x 2 min. og 1 x 10 min., Vålerenga 8 x 2 min.