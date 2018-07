Sport

Det melder klubben på sine nettsider.

Også 24-åringen Magnus Fischer gir seg med ishockey.

– To av våre iskrigere har bestemt seg for å legge skøytene på hylla til fordel for en karriere utenfor isen. Vi takker Rasmus Juell (27) og Magnus Fischer (24) for innsatsen både på og av isen og for en fin tid i Vålerenga. Vi ønsker begge lykke til videre i arbeidslivet, heter det.

Juell har spilt på Vålerengas A-lag siden han kom fra Rosenborg i 2013. Han har også spilt for Frisk Asker og Stjernen. Han spilte juniorishockey i både Sverige (Frölunda) og USA.

Fischer spilte ungdomsishockey i Manglerud Star før han kom til Vålerenga i 2013. Han har også vært innom Frisk og Lillehammer i karrieren.

(NTB)