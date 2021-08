Tårene rant for Hergeirsson: – Det har vært tøft

Landslagssjefen måtte ta en pause for å samle seg, og han tørket tårer.

– Det er en fantastisk gjeng, som det er en glede å få lov til å lede. Det har vært tøft, på veldig mange måter (etter tapet mot ROC), og utfordrende, men så er det alltid viktig å reise seg etter en sånn kamp, og vise sitt sanne jeg, sa han.

– Så får vi ta alle evalueringene senere og finne ut hvordan vi skal stå på toppen i 2024.

Nora Mørk var knallhard i kritikk av dommerne etter semifinalen mot ROC, og antydninger om dårlige tapere kom oppå den store skuffelsen over nederlaget.

Søndag så Hergeirsson sitt lag kjøre over Sverige og vinne hele 36-19.

[ Norge smadret Sverige i bronsekampen: – En OL-medalje henger utrolig høyt ]

Stolt av gjengen

– Å vinne medalje er stort, alltid. Jeg er utrolig glad for å sikre bronse, for det ville vært fryktelig tungt å reise hjem med fjerdeplass. Det er den verste plassen i et mesterskap. Jeg er veldig stolt av det laget gjør og det vi står for, sa han til Discovery.

– Jeg vet hva som bor i gjengen. Vi har våre metoder, og vi har vår lagmoral. Vi spiller sjelden to dårlige kamper på rad. Kanskje burde vi hatt noen dårlige opplevelser i innledende runde, men vi tapte for et bedre lag fredag, fair enough. Så gjaldt det å sikre bronsemedaljen. Det er ikke alle som har det, og for noen var det den første.

Han la ikke skjul på at det er gjort en stor jobb innad i gruppa siden semifinaletapet.

[ Gullhåpet knust for Norge i semifinalen: – Føles som hjertet er revet ut og tråkket på ]

Alle kjerringene

– Det er alltid slitsomt når man taper, særlig i sånne settinger. Som leder må du gå foran og dra med deg gjengen, men vi har mange spillere som bidrar, som har stått i mye gjennom en lang karriere, sa han og nevnte Katrine Lunde, Marit Malm Frafjord, Camilla Herrem og Nora Mørk.

– Det er en gjeng som samler seg og sørger for at vi ikke taper to på rad. Mange har stått på for å reise alle kjerringene, som jeg pleier å si.

[ Hergeirsson etter dommerbråket: – Også våre jenter er mennesker ]