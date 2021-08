Øvrebø fikk medaljeønsket oppfylt – savner flere jenter i toppen

Øvrebø summerte opp OL i håndballhallen etter å ha sett Norge utklasse Sverige i bronsekampen for kvinner.

– Jeg opplever at vi har vært gjennom 16 dager med fantastiske prestasjoner fra norske utøvere, sa Øvrebø ifølge TV 2.

– Det var en ganske dristig målsetting, men så ser vi at vi har noen veldig nære i tillegg til de vi får. Det kunne blitt enda flere, men jeg er superhappy for at vi har tatt åtte medaljer, fortsatte han.

Øvrebø liker ikke helt kjønnsbalansen i medaljeoversikten, med bare én pallplass til kvinnene.

– Det er en slagside på menn som tar medaljer. I en del idretter er det ikke godt nok, selv om satsingen i seg selv ikke er så skeiv som det ser ut i antall medaljer. Vi erkjenner den problemstillingen og kan si at her er vi ikke gode nok, sa han.

Den ene medaljen i kvinneklassen kom i håndball, og dermed er det likevel flere norske kvinner enn menn som reiser hjem fra Tokyo med medalje.

Dette er Norges fem beste sommer-OL siden 2. verdenskrig (gull-sølv-bronse):

* Aten 2004: 5-0-1

* Sydney 2000: 4-3-3

* Tokyo 2021: 4-2-2

* Beijing 2008: 3-5-1

* Helsingfors 1952: 3-2-0

* I Rio de Janeiro for fem år siden endte det med fire bronsemedaljer.

