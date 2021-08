Camacho-Quinn sikret Puerto Ricos første friidrettsgull - på 100 meter hekk

24 år gamle Camacho-Quinn løp inn på tiden 12,37, og tok med det OL-gull 15 hundredeler foran Harrison. Hun rev den nest siste hekken, men sikret gullet uansett.

– Jeg løp egentlig for verdensrekorden, men jeg traff en hekk. Jeg kom meg gjennom til gull, sa en strålende fornøyd Camacho-Quinn.

I OL i Rio i 2016 røk finaleplassen da hun falt i semifinalen etter å ha revet en hekk.

I Tokyo har det gått langt bedre. Hun satte olympisk rekord i semifinalen søndag med tiden 12,26, bare seks hundredeler bak den fem år gamle verdensrekorden til Harrison.

Harrison ble klart slått i finalen, men knep sølvet tre hundredeler foran Tapper. Sølvvinneren var uansett storfornøyd.

– Jeg gikk glipp av OL i 2016, så jeg kunne ikke vært gladere for å komme hit og vinne en medalje for landet mitt, sa Harrison.

Camacho-Quinn sikret Puerto Ricos første OL-gull i friidrett noensinne.

– For et så lite land, gir det folket håp. Jeg er glad for å være personen som gjør det, sa Camacho-Quinn.

[ Greker sikret lengdegullet i siste forsøk ]