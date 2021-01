Det ble klart etter mandagens trekning av 4. runde i verdens eldste klubbturnering. Den kunne knapt vært tøffere for Solskjærs lag, men fikk i det minst fordel av hjemmebane.

Storkampen spilles om underkant av to uker. Liverpool tar for øvrig imot Manchester United i ligaen kommende søndag.

Vinneren av managerduellen mellom Solskjær og Jürgen Klopp får retten til å møte enten Stockport, West Ham eller Doncaster i 5. runde.

Titteltørke

I helgen startet United et nytt cupeventyr med 1-0 over Watford. Seieren kom få dager etter at laget røk 0-2 for Manchester City i ligacupen.

Det var de rødkleddes fjerde strake semifinaletap under Solskjærs ledelse.

Manchester United har ikke spilt seg til en tittel siden 2016/17-sesongen. Storklubben er uten finaleseier i FA-cupen siden 2016.

Liverpool tok seg videre i FA-cupen med 4-1 over et Aston Villa som var tvunget til å stille med ungdomslag etter et smitteutbrudd i klubben.

Arsenal er regjerende mester og skal i neste runde ha bortekamp mot enten Premier League-motstander Southampton eller Shrewsbury fra tredje nivå.

Den store askerladden Chorley fra sjette nivå trakk Wolverhampton opp fra bollen. Miniputten får hjemmekamp.

Trekning av 4. runde:

Cheltenham – Manchester City, Bournemouth – Crawley, Swansea – Nottingham Forest, Manchester United – Liverpool, Southampton eller Shrewsbury – Arsenal, Barnsley – Norwich, Chorley – Wolverhampton, Millwall – Bristol City, Brighton – Blackpool, Wycombe – Tottenham, Fulham – Burnley, Sheffield United – Plymouth, Chelsea – Luton, Stockport eller West Ham – Doncaster, Brentford – Leicester, Everton – Sheffield Wednesday.

5. runde:

Fulham/Burnley – Bournemouth/Crawley, Manchester United/Liverpool – Stockport eller West Ham/Doncaster, Sheffield United/Plymouth i Millwall/Bristol City, Chorley/Wolverhampton – Southampton eller Shrewsbury/Arsenal, Barnsley/Norwich – Chelsea/Luton, Everton/Sheffield Wednesday – Wycombe/Tottenham, Swansea/Nottingham Forest – Cheltenham/Manchester City, Brentford/Leicester – Brighton/Blackpool.

Kampene i 5. runde spilles mellom 9. og 11. februar. Deretter venter kvartfinalene.

15. mai er satt som dato for finalen på Wembley.

