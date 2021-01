Solskjær-stopp i semifinalen nok en gang – Stones løp inn seieren for City

Dermed har det fortsatt ikke lyktes Ole Gunnar Solskjær å lede laget til en finale. Sist sesong ble det stopp i semifinalen både i ligacupen, FA-cupen og europaligaen.

Da var United et godt stykke unna å matche City i tilsvarende kamp som onsdag. Solskjær har imidlertid fått mer sving på sakene siden den gang, særlig med kjøpet av midtbanestjernen Bruno Fernandes.

Derfor ble det også vanskeligere for City på Old Trafford denne gangen. Men avgjørelsen falt i det 50. minuttet da United-forsvaret ikke klarte å klarere et innlegg fra Phil Foden, og John Stones kunne løpe ballen i mål ved bakre stolpe.

Etter det hadde gjestene ganske god kontroll. United var nærmest ufarlige, og City dominerte i banespillet. Det gjorde også at veteranen Fernandinho kunne banke inn 2-0-målet fra distanse åtte minutter før slutt.

