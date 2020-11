Den argentinske fotballegenden Diego Maradona er død, melder landets største avis Clarin. Han fylte nylig 60 år. Avisen skriver at han ble rammet av hjertestans i huset i der han oppholdt seg i Tigre nord for Buenos Aires etter at han nylig ble utskrevet fra sykehus der han var operert for en hjerneblødning.

Maradona regnes som en av tidenes beste fotballspillere, om ikke den beste. Han var kaptein da Argentina vant VM i 1986. Han spilte blant andre for Barcelona og Napoli, i tillegg til Argentinos Juniors og Boca Juniors i hjemlandet.

Reaksjonene på Maradonas bortgang har ikke latt vente på seg, og hyllesten har strømmet inn fra hele verden.

Argentinas fotballforbund:

Hasta siempre, Diego.



Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2020

Napoli:

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Barcelona:

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

Manchester United:

Football has lost one of its greatest icons.



Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/uGIinhLDgf — Manchester United (@ManUtd) November 25, 2020

Premier League:

We are deeply saddened to hear of the passing of footballing great, Diego Maradona, an extraordinarily gifted footballer who transcended the sport.



Our thoughts and sincere condolences to Diego’s family, friends and those who knew him. pic.twitter.com/qUyc5BJ1OD — Premier League (@premierleague) November 25, 2020

Gary Lineker:

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego — Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020

Michael Owen:

Quite simply - a player like no other.

Rest In Peace Diego Maradona. pic.twitter.com/J5QM6Qm7e5 — michael owen (@themichaelowen) November 25, 2020

Lars Tjærnås: