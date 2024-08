Harald Østberg Amundsen vant fellesstarten: – Alltid drømt om å gå fort her

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er alltid gøy å vinne skirenn, eller rulleskirenn, sa han etter å ha slått østerrikske Benjamin Moser i spurten mellom flere løpere. På de neste plassene fulgte Erik Valnes, Federico Pellegrino og Calle Halfvarsson.

– Det var overraskende for meg at jeg var så sterk. Jeg har trent mye i juli og ventet at jeg skulle være litt sliten, men denne gang slo det positivt ut. Jeg var sterk og hadde masse fart i kroppen, sa han.

Han hadde ikke noe imot å vinne i Sandnes foran et stort publikum.

– Jeg har alltid drømt om å gå fort her, hvor det er masse folk, men jeg har aldri vært på pallen før. Det var kult å oppleve.

Forrige sesongs verdenscupvinner ser lyst på sesongen som kommer.

– Jeg er blitt en bedre skiløper de siste årene. Jeg tåler mer trening, og jeg trener mer. Det hjelper, sier han.

– Men er man i god form om sommeren så må man passe på. Jeg skal prøve å ta vare på øktene, og så skal jeg hvile litt etterpå.