Aamodt Kilde operert igjen: – Et tilbakeslag

Det melder Norges Skiforbund.

– Aleksander har over de siste ukene pådratt seg en smertetilstand i venstre skulder, den samme som ble skadet i fallet i Wengen. Etter vurdering av helseteamet til Norges Skiforbund ble det besluttet at han måtte vurderes nærmere av lege under sitt opphold i USA. Det ble da funnet infeksjon i skulderen. Hovedfokus nå er å få sanert infeksjonen, og han fortsetter med antibiotika og videre behandling hjemme i Innsbruck, forteller alpinlandslagets lege Trond Floberghagen i en pressemelding.

– Prognosen er det altfor tidlig å si noe om, men dette vil kreve en ny rehabiliteringsperiode, sier Floberghagen.

Det har vært stor usikkerhet knyttet til Kildes tilstand etter at det gikk galt i utforrennet i sveitsiske Wengen 13. januar. Stjernealpinisten pådro seg et alvorlig kutt i leggen og skadet skulderen i fallet. Han har allerede vært gjennom flere operasjoner og en lang opptreningsperiode.

– Dette er selvfølgelig et tilbakeslag, og jeg må bruke lengre tid i opptreningsperioden enn planlagt. Det er for tidlig å si når jeg kan være tilbake i 100 prosent trening, men jeg skal bruke tiden godt. Jeg skal komme tilbake, sier Kilde.

31-åringen er et av Norges største håp foran den kommende VM-sesongen om han blir helt skadefri. Han har vært i kjempeform de siste sesongene og står totalt med 21 verdenscupseirer.