Narvik fikk tilslaget – skal arrangere alpin-VM i 2029

Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) kunngjorde sin beslutning etter et styremøte i forkant av onsdagens FIS-kongress i Reykjavik. Der fikk Narvik tilslaget etter at de for to år siden tapte for sveitsiske Crans Montana i kampen om VM i 2027.

FIS-president Johan Eliasch opplyste ved innledningen av seremonien der vertsbyer for VM i 2028 og 2029 skulle offentliggjøres at man på grunn av søknadenes kvalitet for en gangs skyld har valgt å utpeke to vertsbyer for alpin-VM på en gang.

Det betyr at også Val Gardena i Italia fikk alpin-VM tirsdag. Det mesterskapet skal arrangeres i 2031.

Eliasch oppfordret Andorra til å søke VM igjen. Han sa at alle tre søknader var av ypperlig kvalitet.

Verdensmesterskapet i alpine grener har aldri foregått på norsk jord hvis man ser bort fra vinter-OL i 1952. Etter lekene ble det bestemt at det også hadde status som et VM. Hafjell og Kvitfjell har vært tidligere norske søkere uten å få gehør. Om fem år blir Narvik destinasjon for verdens beste alpinister.

Den tidligere toppsyklisten Thor Hushovd har vært en frontmann i lobbyvirksomheten inn mot tildelingen.

– Vi har fra vi startet dette arbeidet, vært klar over at dette ikke er en sprint, men mer som en maraton. Vi har sett at også andre gode kandidater har gått flere runder før de til slutt har nådd helt opp. For Norge handler det om å gjøre beslutningstakerne trygge på at Narvik og Nord-Norge kan levere et mesterskap av ypperste klasse, har han uttalt.

