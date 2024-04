Ny teknikktrener for alpinkvinnene: – Glade for at vi er attraktive for de beste trenerne i verden

Det skriver Norges Skiforbund i en pressemelding.

– Vi er glade for at Johannes velger å bli med oss og ser fram til å få han på laget. «Hannes» har en sterk og variert bakgrunn, med gode resultater, forteller alpinsjef Claus Johan Ryste.

Zöchling kommer fra Det østerrikske skiforbundet, hvor han har jobbet i ulike roller de siste 15 årene. Blant annet har han hatt ansvaret for kvinnenes teknikklag i seks år, mens han de siste tre sesongene har hatt ansvar for rekrutteringslandslaget på herresiden.

– Jeg har møtt flere av de norske kvinnene, og det er et sterkt potensial i gruppa. Det er hardt arbeid som gjelder. Jeg ser veldig fram imot å komme i gang med jobben, og vi skal jobbe knallhardt som en gruppe for å få til gode resultater i fremtiden, sier Zöchling.

Østerrikeren tar over for Janne Haralla, som har fått en rolle i den amerikanske superstjernen, Mikaela Shiffrins, lag.

– Vi takker Janne for en fantastisk jobb han har gjort gjennom seks år, og ønsker han lykke til videre med Team Shiffrin. Vi er veldig glade for at vi er attraktive for de beste trenerne i verden, og ser fram til at Hannes blir en del av The Attacking Vikings, sier Ryste.

