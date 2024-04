Slind og Stavås Skistad vraker langrennslandslaget igjen

Slind sier til statskanalen at hun ble forsøkt overtalt av Norges Skiforbund, men takket nei i påsken.

– Jeg har bestemt meg for å bli på Team Aker Dæhlie. Jeg turte ikke å bytte. Rent sportslig vet jeg at dette har fungert ganske bra, og da er det risikabelt å bytte i en VM-sesong, sier Slind.

Nei fra Skistad

Norges største langrennsprofil på kvinnesiden ønsker ikke å være en del av landslaget den kommende VM-sesongen.

Det skriver VG. Avisen skriver at Skistads nei ble diskuterte under et møte sist uke.

Sprinteren har herjet i verdenscupen i 2023/24-sesongen. Totalt har det blitt elleve pallplasser. I fem renn har hun vært helt øverst på pallen.

Tidligere tirsdag ble det kjent at Astrid Øyre Slind har takket nei til en plass på landslaget. På herresiden er Johannes Høsflot Klæbo tilbake.

Langrennslandslagene blir offentliggjort i Oslo onsdag 24. april.