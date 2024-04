Røthe avgjør langrennsframtiden i løpet av april

Landslagsveteran har hatt en tung sesong plaget av mye sykdom og fravær, og det er ikke gitt at hans navn er med når kommende sesongs landslag presenteres i Holmenkollen onsdag 24. april.

Røthe gikk knapt renn i verdenscupen i sesongen som var, men han vet at han er god nok til å kjempe med de beste om alt er helsemessig på stell.

Om 35-åringen velger å satse fram mot VM i Trondheim, er det sannsynlig at det må skje utenfor landslagets rammer.

– Jeg har ikke helt bestemt meg ennå. Det er greit å bruke litt ekstra tid på det. Er nok klart i løpet av april, skriver Røthe i en sms til NTB.

Røthes kandidatur er ett av mange spørsmålstegn foran kommende sesong. Kvinnelandslagslaget skal ha en ny trener ved siden av Sjur Ole Svarstad, og kommer Johannes Høsflot Klæbo inn i landslaget igjen?

Det er heller ikke sikkert at løpere som Kristine Stavås Skistad og Astrid Øyre Slind takker ja til landslagsplass. Tvert imot er det like sannsynlig at de fortsetter satsingen utenfor landslagsrammene.

Også rekruttlandslagene trenger nye trenere. Verken Monika Kørra eller Jakob Walther fortsetter i sine stillinger.

