Sykdomsplaget Røthe åpner for å legge opp: – Jeg er usikker

Det er i et intervju med TV 2 at de erfarne vossingen forteller om en sesong som så langt må ha fortont seg som et lite mareritt.

Han ble koronasyk under en treningssamling i Finland før sesongstart. Siden har han ikke respondert skikkelig på trening.

– Jeg har ikke fått trent skikkelig siden november. Med en gang jeg belaster kroppen med normal treningsmengde, blir jeg syk og tett i bihulene i etterkant. Jeg har hatt tette bihuler, bihulebetennelse, streptokokker og en runde med spysyke, så jeg har hatt litt av alt. Immunforsvaret har fått seg en skikkelig trøkk, og jeg begynner å lure på om jeg fortsatt har immunforsvar, sier Røthe til TV 2.

Neste mål er NM på Beitostølen i februar. I hvilken form han kommer dit, vet han ikke. Spørsmålet er om karrieren i det hele tatt fortsetter.

Røthe legger ikke skjul på at han er usikker på framtiden.

– Jeg har ikke bestemt meg hundre prosent for verken det ene eller det andre. Jeg er usikker. Å få en sesong spolert av sykdom gjør ikke valget noe lettere. Jeg liker ikke å ta beslutninger når ting er veldig bra eller når de er veldig dårlige. Det er smart å gjøre store beslutninger når ting er på det jevne, sier han.

Landslagsplassen hans henger i hvert fall i en tynn tråd.

