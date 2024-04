Kilde blir med i utvalget som skal vurdere landslagsavtalen

Det opplyser NSF i en pressemelding onsdag.

Kilde har i lang tid rettet kritikk mot landslagsavtalen og forbundets håndtering av situasjonen.

– Jeg har vært tydelig, også i mediene, når det gjelder min oppfatning av Skiforbundets håndtering i denne prosessen. Tilliten er satt kraftig på prøve, men jeg opplever likevel at det nå er ekte vilje til å finne løsninger, sier Kilde.

Kilde var ikke interessert da utvalget ble satt sammen i februar. Til NTB utdypet han blant annet:

– Jeg har egentlig troen på kommunikasjon, men det må være med folk som er villig til å se på ting på en konstruktiv måte. De som sitter i det utvalget, synes jeg ikke har en habil tilnærming. Så jeg føler at det blir unødvendig for meg å sitte i et sånt utvalg.

Positivt skritt

Han sier at partene har kommet nærmere hverandre den siste tiden.

– NSF har nylig deltatt i konstruktive dialoger med oss, og det har vært en felles anerkjennelse når det gjelder nødvendigheten av å revidere landslagsavtalen. Dette er blant annet et resultat av utøvernes innsigelser og de tilhørende anbefalingene fra lovutvalgene, sier Kilde og legger til:

– Dette har vært et positivt skritt i retning av å gjenopprette tillit, da vi opplever at våre synspunkter blir både hørt og respektert. Med dette som bakgrunn, forplikter vi oss til et samarbeid for å identifisere og implementere gode løsninger til fordel for utøvere, NSF og våre sponsorer.

Striden handler kort fortalt om at utøverne skal ha råderett over egne bilder og bruken av dem. I fjor høst la Lucas Braathen opp i en alder av 23 år og pekte på konflikten som en av hovedårsakene. Braathen kom senere tilbake i sporten og representerer nå Brasil.

– Avgjørende

En ny landslagsavtale skal være på plass foran 2024/25-sesongen og skal endelig godkjennes av skistyret. I utvalget sitter det blant annet hopperen Johann Forfang og langrennsløperen Pål Golberg. Det er også en rekke sponsorsjefer med, i tillegg til flere av sjefene for de forskjellige skigrenene. Alpinsjef Claus Ryste er også med

Generalsekretær Arne Baumann er glad for at Kilde nå blir med.

– Det er avgjørende for oss at en utøver fra alpint er med i utvalget, og med sin tydelige stemme og sterke posisjon, er jeg glad for at Aleksander nå har sagt ja til å bidra i dette viktige arbeidet, sier generalsekretær Arne Baumann.