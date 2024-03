Braathen vraker Norge – gjør comeback for Brasil: – Veldig vanskelig

– Jeg fant det veldig vanskelig å våkne opp og ikke skulle kjempe om å være den beste i – Jeg fant det veldig vanskelig å våkne opp og ikke skulle kjempe om å være den beste i verden. De øyeblikkene som bare idrett kan levere, sa Braathen om hvorfor han gjør comeback.

– Mine partnere sa at de ville støtte meg om jeg ville komme tilbake, og i januar tok jeg dem på ordet. Jeg kontaktet da Brasil for å få alt i orden, sa Braathen.

Braathen hadde invitert til pressekonferanse i Salzburg torsdag. Der bekreftet han den ventede nyheten om at han returnerer til alpinsirkuset og skal representere Brasil, som er morens hjemland.

Vendepunkt

På presstreffet var også Brasils skipresident Anders Pettersson til stede.

– Dette er en utrolig mulighet for det brasilianske skiforbundet. Lucas er en av de beste i det han gjør. Dette kan virkelig bli et vendepunkt for oss, sa Pettersson.

23-åringen opplyste i fjor høst at han ga seg som proffalpinist. Det skjedde etter en langvarig konflikt med Norges Skiforbund.

– Gi slipp

Braathens bestevenn, Atle Lie McGrath, åpnet opp om at førstnevnte blir et savn i det norske landslagsmiljøet i et intervju med NTB onsdag.

– Det er ikke overraskende. Jeg kjenner Lucas så godt at jeg har følt det på meg at det skulle komme tilbake i lang tid. Jeg har visst at hvis han kom tilbake, kom det ikke til å være for Norge, sa han og la til:

– Det er et savn for Norge, men han kommer alltid til å være Lucas fra Norge som kjører for Brasil.

Braathen snakket torsdag om å gi slipp på sine tidligere lagkamerater.

– Det var veldig vanskelig. Jeg har gått gjennom noen veldig vakre, men krevende samtaler med alle mine tidligere lagkamerater og trenere. Det som er viktig for meg å nevne, er at ved alle store valg i livet, er det store ofre. Nedsiden er at jeg har gitt slipp på mine tidligere lagkamerater, sa Braathen.

---

Dette er alpinisten Lucas Braathen:

* Fullt navn: Lucas Pinheiro Braathen

* Alder: 23 år (født 19. april 2000)

* Klubb i Norge: Bærum

* Meritter, verdenscupen: 5 seirer (slalåm i Wengen 16. januar 2022, Val d’Isère 11. desember 2022 og Adelboden 8. januar 2023, storslalåm i Sölden 18. oktober 2020 og Alta Badia 18. desember 2022). Ytterligere sju pallplasser (fire 2.- og tre 3.-plasser). Vant slalåmcupen sammenlagt i 2022-23.

* Sjokkerte alpinverden ved å legge opp med umiddelbar virkning 27. oktober 2023. Bakgrunnen var en langvarig konflikt med skiforbundet om landslagsavtalen.

* Aktuell: Gjør comeback i alpint og skal representere morens hjemland Brasil.

---