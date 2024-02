Kilde forklarer sitt nei til utvalget som skal vurdere landslaget: – For inhabilt

– Med de personene i det utvalget synes jeg at det blir for inhabilt, sier Kilde til NTB fra et treningsstudio i Innsbruck.

Alpinstjernen er i opptrening etter fallet i Wengen for 38 dager siden. Der pådro han seg et stort og dypt kutt i leggen, i tillegg til at han slo skulderen ut av ledd.

Etter krasjen har Kilde brukt mesteparten av tiden på å ta små steg mot et mulig comeback i løypa, men han har også uttalt at det må endringer til i Norges Skiforbund for at han skal stille i verdenscupen igjen.

Overfor NTB dysser riktignok Kilde ned utspillet og forteller at det ble litt satt på spissen.

– Men samtidig så føler jeg at det må en modernisering til i toppen. Jeg har veldig tro på en god landslagsmodell, og det er det jeg synes er viktigst i denne sammenheng. Det må være en modernisering som er med på en utvikling og en forandring.

Alpinesset refererer til utøvernes bilderettigheter og hvordan utøvernes eiendomsrett til disse påvirker forbundets rettigheter til å inngå sponsoravtaler.

– Unødvendig

I starten av februar ble et utvalg satt sammen for å se på mulige endringer i dagens landslagsavtale. Kilde ble invitert til å være med, men valgte å takke nei.

– Jeg har ikke lyst til å sitte i et system der det er personer jeg har sett komme med utspill jeg er helt imot. Da føler jeg at det gir lite å skulle snakke med dem, forklarer han.

– Jeg har egentlig troen på kommunikasjon, men det må være med folk som er villig til å se på ting på en konstruktiv måte. De som sitter i det utvalget, synes jeg ikke har en habil tilnærming. Så jeg føler at det blir unødvendig for meg å sitte i et sånt utvalg.

– Hvem ville du hatt med i et sånt utvalg?

– Det trenger jeg ikke å kommentere, men det må være noen som er villige til å ha en kommunikasjon hvor de ser utøvernes side. Ikke bare holde tett på det de mener.

– Da må vi se på hvilke personer som er villige til det. Om det er noen nye som kommer inn, eller om det er noen som sitter der som ønsker det, så «be my guest».

Ønsker fortsatt dialog

En ny landslagsavtale skal være på plass foran 2024/25-sesongen og skal endelig godkjennes av skistyret.

I utvalget sitter det blant annet hopperen Johann Forfang og langrennsløperen Pål Golberg. Det er også en rekke sponsorsjefer med, i tillegg til flere av sjefene for de forskjellige skigrenene. Alpinsjef Claus Ryste er også med.

Konfrontert med Kildes uttalelser holder skiforbundets generalsekretær Arne Baumann fast på linjen om dialog.

– Vi ønsker fortsatt å lytte til innspill fra Aleksander selv om han ikke vil være med i utvalget. Som jeg har uttalt flere ganger, er målet å få alle problemstillinger på bordet slik at vi sammen kan løse dette på en best mulig måte for alle involverte, sier han til NTB.

---

Disse skal se på mulige endringer i dagens landslagsavtale i Norges Skiforbund:

* Johann Forfang (hopp)

* Pål Golberg (langrenn)

* Indira Liseth (paralangrenn)

* Einar Lurås Oftebro (kombinert)

* Petter Svendsen (sponsorsjef Telenor)

* Stein Bugge (sponsorsjef Sparebank 1)

* Thomas E. Darrell (leder Finnmark Skikrets)

* Erik Brun (skistyremedlem)

* Claus Ryste (sportssjef alpint)

* Ivar Stuan (sportssjef kombinert)

* Clas Brede Bråthen (sportssjef hopp)

* Cathrine Instebø (daglig leder langrenn)/Espen Bjervig (tidligere langrennssjef)