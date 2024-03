Pengeregn for suverene Riiber – slo alle tidligere rekorder

Til tross for at heller ikke 2023/24-sesongen var fri for skadetrøbbel, tok Riiber 16 seirer på 19 forsøk. Det ga en knusende overlegen sammenlagtseier og klingende mynt i kassa.

Totalt sikret 26-åringen seg nærmere 200.000 sveitsiske franc i premiepenger fra Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS). Det tilsvarer 2,4 millioner norske kroner og er personlig rekord med temmelig klar margin i Oslo-guttens innholdsrike karriere.

I 2019/20-sesongen stoppet Riiber på en samlet utbetaling på 163.200 sveitsiske franc. Det tilsvarer temmelig nøyaktig to millioner kroner etter dagens kurs. I vinter løftet han altså egne inntekter enda et betydelig hakk.

Kun et fåtall norske utøvere i skiidrettene kunne plusse på bankkontoen med tilsvarende eller et høyere beløp enn suverene Riiber.

Kjempehopp for Hagen

Johannes Høsflot Klæbo innkasserte 3,92 millioner kroner (326.950 sveitserfranc) i løpet av sesongen, mens langrennskollega Harald Østberg Amundsens fasit ble 2,97 millioner.

Erik Valnes tjente tredje best av de norske langrennsløperne med rett over to millioner kroner inngått, men ble altså grundig slått av Riiber.

I alpinleiren kunne ingen måle seg med utbetalingen til kombinertesset, mens skiskytterkongen Johannes Thingnes Bø tjente mest av samtlige i skiidrettene med rundt fem millioner kroner.

Også på kvinnesiden gjorde de norske kombinertløperne innhogg i premiepengepotten til FIS. For sammenlagtvinner Ida Marie Hagen ble vinteren en økonomisk suksesshistorie som står i skarp kontrast til tidligere i karrieren.

Bærumsjenta gikk inn 79.050 sveitsiske franc, tilsvarende en snau million kroner. Det var et voldsomt hopp fra en inntekt på 245.000 kroner sesongen i forveien. I 2021/22-sesongen gikk Hagen inn kun 125.000 kroner.

Operasjon neste

Den mangeårige kombinertdronningen Gyda Westvold Hansen måtte på sin side tåle et marginalt fall i inntjente premiepenger denne sesongen. Hun kunne tilføre kontoen snaut 600.000 kroner.

Verdenscupkongen i skiidrettene denne vinteren er for øvrig den sveitsiske stjernealpinisten Marco Odermatt. Hans vei til nye krystallkuler har så langt innbrakt 9,64 millioner kroner før alpinistenes siste rennhelg.

Jarl Magnus Riiber skal for øvrig etter planen opereres denne uken for en kneskade han har slitt med mot slutten av sesongen. Det er ikke kjent hvor lang tid rehabiliteringen vil ta.