Johaug gjør NM-comeback på tremila: – Et steg på veien

– Det er et steg på veien for å se hvordan formen er per dags dato, skriver Johaug i en melding til NRK.

Johaug står oppført hos arrangøren og er kun påmeldt tremila.

Deltakelsen skjer få uker etter at Johaug tok en suveren seier i Engadin Frauenlauf-rennet i Sveits. Løpet var hennes første på nesten to år.

Mange vil tolke Johaugs comeback i NM som nok et tegn på at hun kommer til å satse mot VM i Trondheim neste år. Hun har i det siste gitt flere hint om at hun har lyst til å gå femmila på mesterskapets siste dag.

Det er flere som ønsker å se henne i Trondheim, blant annet Petter Northug.

– Jeg håper vi ser henne på flere skirenn. Jeg håper hun overrasker og melder seg på. Jeg håper vi får se Therese med startnummer på, sa Northug til NTB sist uke.

Johaug la opp som langrennsløper etter 2021/22-sesongen. Hun stoppet på 82 enkeltseirer i verdenscupen og tok 18 mesterskapsgull (14 i VM, fire i OL).

