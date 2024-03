Nytt drømmehopp av Riiber i Kollen – går ut i suveren ledelse igjen

Som lørdag er Riiber i ledelse foran østerrikeren Johannes Lamparter etter hopprennet. Alt ligger til rette for at den norske kombinertstjernen skal ta sin 16. seier for sesongen.

Riiber hoppet 134,5 meter i Holmenkollen, og det holdt til ledelse med 30 sekunder.

Nærmest Lamparter følger Franz-Josef Rehrl, som starter ytterligere 41 sekunder bak lederen. Nest best av de norske utøverne er Espen Bjørnstad, som starter to minutter og 13 sekunder bak Riiber.

Riiber vant lørdagens renn i Kollen helt suverent. Han vinner også verdenscupen sammenlagt for femte gang på seks sesonger.

