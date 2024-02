Halfvarsson har ingen tro på Northug i VM

I et intervju med SVT sier Halfvarsson at han gjerne vil se Northug i VM i Trondheim neste år, men at han ikke har noen tro på at det skjer.

– Det skal nok et mirakel til om Petter skal rekke et mesterskapet på hjemmebane. Jeg hadde blitt glad om han klarte det, det hadde vært så kult. Men jeg setter ikke pengene mine på Petter Northug, dessverre, sier den svenske langrennsprofilen.

Northugs solide løp og 2.-plass i norgescupen i Nes sist helg satte fart i spekulasjonene om at 38-åringen kan være aktuell for verdenscup og VM. Men de færreste tror det er mulig, også Sverige-stjernen Frida Karlsson.

– Jeg tror han får det vanskelig med å slå seg inn i det laget. Han er på en måte født i feil land, sier hun og viser til bredden av toppløpere i norsk herrelangrenn.

William Poromaa har et lite håp om å se Northug på startstreken i Trondheim.

– Jeg har ikke møtt Petter, så jeg håper at han kommer seg dit så jeg får møte ham. Han får krige på, sier han.