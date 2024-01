Snøvær skaper skidrama og kaos i Tour de Ski

20 kilometer jaktstart står på programmet for både kvinner og menn i Sveits. Kvinnene er først ut.

Værforholdene kan komme til å få stor betydning for utfallet. Før start gikk spekulasjonene og vurderingene høyt rundt hvilke ski og hva slags smurning løperne skulle gå på.

Festesmurning, staking på blanke ski og rubbede ski var tre av alternativene som ble vurdert.

Astrid Øyre Slind har i motsetning til alle de norske lagvenninnene besluttet å gå på blanke ski.

– Hvis hun ikke gjorde noe desperat i siste øyeblikk, skal hun stake. Det blir spennende, sa den norske smøresjefen Tord Hegdahl til Viaplay.

For amerikanske Jessie Diggins startet rennet dramatisk. Etter kun få kilometer lugget skiene hennes så kraftig at hun gikk kraftig over ende. Det kunne se ut til at Diggins slo seg i fallet.

Hun mistet teten som følge av det ufrivillige rundkastet.

– Dette kan bli et løp man snakker om i flere år, sa Viaplay-kommentator Jørn Sundby.

Snøværet vil etter alle solemerker gjøre det svært vrient å gå først all den tid det skal gås klassisk stil.

Løperne går ut med utgangspunkt i resultatlista på onsdagens sprint. Det betyr at svenske Linn Svahn har startnummer én. Men hun ble tidlig hentet inn da hun nærmest måtte brøyte løype.