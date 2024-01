Norsk trippelseier på jaktstarten – Amundsen koblet grepet sammenlagt

Den norske dominansen ble dermed total i den sveitsiske alpebyen.

I Tour de Ski-sammendraget var utfallet meget gode nyheter for Østberg Amundsen. Han har nå langt over halvannet minutt til gode på nærmeste konkurrent foran de to siste etappene.

– Østberg Amundsen er i ferd med å skaffe seg et vanvittig godt utgangspunkt, fastslo Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

Tour-debutant Dønnestad gjorde også en pangrenn. Skiensgutten ble hentet inn i den norske troppen i tolvte time som reserve for Johannes Høsflot Klæbo. Dønnestad fikk beskjed om å reise kun få dager før første renn i Toblach.

Nå er han plutselig inne i pallkampen sammenlagt.

Tett bak Amundsen

Etter torsdagens renn er Dønnstad nemlig på delt annenplass i Touren. Den posisjonen deler han med Nyenget. De er begge ett minutt og 39 sekunder bak Østberg Amundsen.

Bak der er det også tett. Kun åtte sekunder skiller mellom seks løpere i kampen om pallplassene bak den suverene lederen.

Det var til dels store avstander mellom løperne ut fra start på jaktstarten i Sveits. Forholdene i Davos førte imidlertid ikke overraskende til at det samlet seg en stor gruppe i tet.

Svenske William Poromaa og Jan Thomas Jenssen var de to eneste sammenlagtprofilene som ikke klarte å henge med der. De fikk tidlig trøbbel.

– Utrolig synd for Jenssen, som taper voldsomt mye tid i sammendraget i dag, sa Dyrhaug.

Fikk luke

I avslutningen rykket Henrik Dønnestad, Martin Løwstrøm Nyenget og Harald Østberg Amundsen fra konkurrentene. De fikk etter hvert en relativt solid luke.

Deretter takket Dønnestad og Østberg Amundsen lagkamerat Nyenget for følget. Nyenget vant imidlertid spurten om tredjeplassen.

Erik Valnes, Pål Golberg og Håvard Solås Taugbøl var blant de norske som måtte slippe og fikk trøbbel de trioen i front slet seg løs. For Tourens sammenlagttoer Valnes var det svært dårlig nytt.

Han tapte i likhet Jenssen, som var nummer fem sammenlagt, mye tid.

Tour de Ski avsluttes med to etapper i Val di Fiemme.

[ Snøkaos og skidrama i Tour de Ski – Niskanen vant på beskjeden norsk dag ]