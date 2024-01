Hoppuke-løft for Halvor Egner Granerud – Ryoyu Kobayashi festet grepet sammenlagt

Kobayashi ble nummer to i onsdagens renn i Innsbruck etter hopp på 128,5 og 132 meter. Hjemmehopperen Jan Hörl vant etter 134 og 127,5 meter.

Granerud måtte nøye seg med ett hopp både i åpningen i Oberstdorf og nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. I Bergiselbakken i Innsbruck onsdag ble det to hopp og 16.-plass etter 120,5 og 125,5 meter.

Med det var Granerud nest beste nordmann. Marius Lindvik endte på plassen foran med 123,5 og 121 meter.

– Et godt førstehopp og medium minus andrehopp. Jeg er litt skuffet over andreomgangen, sa Granerud til NRK om egen innsats.

Med til historien hører det at det hele tatt varierte vinden kolossalt i Innsbruck onsdag. Det skapte trøbbel for og felte flere hoppere. Østerrikske Manuel Fettner var nummer fire i hoppuka sammenlagt foran rennet i Bergiselbakken, men røk ut i første omgang. Dermed er hoppuka ødelagt for ham.

På en knivsegg

Trøbbel fikk også landsmannen Stefan Kraft, som med 123 meter i første omgang tapte verdifullt terreng i sammendraget. Tyske Andreas Wellinger måtte også gi fra seg verdifulle poeng da førstehoppet på 132 meter ble fulgt opp med mer beskjedne 126,5 i første omgang.

Ryoyu Kobayashi leder nå hoppuka med drøye sju poeng foran avslutningen i Bischofshofen.

De ujevne forholdene skapte diskusjon.

– Jeg føler vi er på en knivsegg sånn det er nå, når det går fra rolig til fem-seks sekundmeter på bare noen sekunder. Man kan ikke forutse sånne kast. Kommer feil utøver på akkurat de forholdene, kan det gå galt, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

– Dette er en risikosport. Mister man trykket på skiene og de peker nedover, går man rundt og smeller i bakken. Det er farlig. Så enkelt er det, fortsatte han.

Norsk trøbbel

Johann André Forfang gikk med 121,5 meter til finaleomgangen som den tredje beste av duelltaperne i første omgang. I det andre forsøket ble det 123,5 meter, hvilket holdt til en 19.-plass.

Kristoffer Eriksen Sundal slo ut meritterte Peter Prevc i første omgang med 122 meter. I omgang nummer to landet han på 119,5 meter og ble nummer 21.

Daniel André Tande landet på 117 og 119 meter i sine to hopp. Det ga en beskjeden 27.-plass.

Benjamin Østvold klarte ikke komme seg til finaleomgangen med 112 meter.