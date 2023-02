Riiber isolerte seg fra familien før VM: – Det er toppidrettens bakside

Lørdag skal kombinertesset forsøke å forsvare det individuelle VM-gullet han tok i Oberstdorf for to år siden.

Det blir trolig ikke enkelt. Det er flere måneder siden 25-åringen fra Oslo har vært helt frisk.

Lenge slet han med en parasitt i magen. I Seefeld i slutten av januar konkurrerte han mens han var forkjølt.

Siden har han tilbrakt det meste av tiden i leiligheten på Pellestova og i Lysgårdsbakken i Lillehammer.

Han har ikke sett mye til datteren Ronja (fyller tre år i mai) og samboeren Sunna Margret Tryggvadottir den siste tiden.

– De siste to ukene har jeg vært mye alene. Jeg har vært nødt til å isolere meg litt for ikke å ta noen risiko før VM. Det er naturlig siden jeg har slitt mye med sykdom og ikke har vært frisk og rask siden verdenscupen i Lillehammer i starten av desember.

– Du må velge bort familien i en periode?

– Ja, sånn er det bare. Det er toppidrettens bakside at man av og til må prioritere ganske hardt for å oppnå det man vil. Og så håper man at det vil gi effekt, sa Riiber da NTB møtte ham på onsdagens pressetreff noen kilometer unna VM-stadion i Planica.

Da befant han seg i italienske Malborghetto der mediemøtet ble arrangert.

Sorg

For noen uker siden døde også besteforeldrene hans på farssiden. Suzanne May og Harald Riiber ble 90 og 92 år gamle. De døde på hvert sitt sted samme dag.

– Vi i familien har fått snakket ut om det. Det har vært godt. Jeg føler meg fulladet av energi og er klar til å konsentrere meg om idretten igjen.

NTB møtte Riiber tilfeldig på flyplassen i Frankfurt sist tirsdag. Da virket han glad og energisk igjen på vei til VM-byen fra Oslo, men skulle ønske at han hadde 14 dager til på seg før VM-startet.

Riiber har vært tvunget til å stå over mange verdenscuprenn denne sesongen og har ikke fått konkurrert seg i form slik han pleier.

– 14 dager ekstra hadde vært fint, men slik er det ikke. Vi visste at vi hadde dårlig tid. Jeg startet på en antibiotikakur, og da må jeg bare ta en sjanse. Jeg måtte komme meg hjem, gå på noen ekstreme økter og lirke fram litt form igjen. Hadde jeg hatt to uker til, vet jeg at gullsjansene ville ha økt ytterligere, men samtidig er jeg greit fornøyd med hvor jeg står. Jeg håper at jeg går fort på ski igjen når jeg får startnummer på brystet.

Selvtillit

Riiber har ladet opp i kjente omgivelser og håper at historien gjentar seg. I kjente omgivelser har den nødvendige selvtilliten ofte kommet på plass.

– Ønskescenarioet i VM er fire gull, men samtidig må jeg være litt realistisk. Jeg håper at jeg får med meg ett individuelt gull, og jeg håper at jeg får ut det jeg er god for i bakken. Får jeg til det, er sjansen i sporet der. Men ting skal klaffe.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde konkurrert mer. Dette blir på mange vis en sesongstart nummer to for min del, sier Riiber før VM-starten.

