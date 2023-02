Amundsen og Norge stafettslått i Toblach: – Jeg var ganske sluttkjørt

Federico Pellegrino spurtet inn til seier på hjemmebane i Toblach foran Sveriges Edwin Anger. Norges 1.-lag ble slått med sju tideler. Norges 2.-lag kom rett bak der igjen.

Sprintekspertene tuktet ikke helt overraskende Amundsen på oppløpet.

– Det mest positive med etappen er at jeg gjør en OK spurt, men dessverre var ikke beina gode nok til å ta vare på forspranget fra Simen, sa Østberg Amundsen til Viaplay.

– Jeg var ganske sluttkjørt etter fire uker med skirenn, og det var ikke mye saft igjen. I dag savnet vi Johannes (Høsflot Klæbo) på ankeretappen, mente Østberg Amundsen.

Simen Hegstad Krüger gikk en sterk 3. etappe og sendte Østberg Amundsen ut med et forsprang på drøye fire sekunder.

– Det var nok litt for lite med en rask løype og raske folk bak, sa Krüger.

Hang med

Norges 1. lag hang greit med fra start. Sjur Røthe vekslet 13,2 sekunder bak på den første klassisketappen.

Tønseth var 5,3 sekunder bak på 7.-plass etter etappe to. Det klarte han til tross for et stavbrekk noen hundre meter før veksling.

– Det skjedde heldigvis mot slutten. Dette var bra det, sa Tønseth til Viaplay.

Norges 2.-lag vekslet først etter 1. etappe etter en oppvisning av Erik Valnes.

– Dette var bra. Ingen ville prøve, og jeg tenkte at jeg måtte ta fram hestesparket mitt. Det var en innertier, sa Valnes til Viaplay.

Uten Klæbo

Hans Christer Holund på Norge 2 gikk også en ok etappe og vekslet 4,9 sekunder bak på 6.-plass etter etappe to.

Den plasseringen holdt Iver Tildheim Andersen på 3.-etappen. Sindre Bjørnestad Skar gikk Norge 2 inn til 4.-plass.

Norge stilte uten Pål Golberg og Johannes Høsflot Klæbo. Begge er nok per dags dato inne på Norges VM-lag i Planica senere i vinter.

Med Klæbo på laget også søndag er det fort at resultatet kunne blitt et annet.