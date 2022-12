Klæbo står over søndagens verdenscuprenn på Lillehammer grunnet sykdom

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.

– Johannes Høsflot Klæbo har dessverre ikke blitt kvitt murringen etter gårsdagens skirenn. Han ønsker ikke å ta noen sjanser og velger derfor å stå over dagens 20 kilometer klassisk fellesstart, for å bli klar til neste helgs verdenscup på Beitostølen, skriver forbundet.

Klæbo sto også over fredagens 10 kilometer på Lillehammer. Da oppga Skiforbundet at det dreide seg om «murring i halsen» og at det ikke er snakk om korona.

Klæbo har vært i en egen klasse i sesongstarten i verdenscupen. Trønderen knuste alle på lørdagens sprint, i tillegg til at han i Ruka i Finland sist helg vant samtlige tre renn. Det ble også seier i begge rennene under sesongåpningen på Beitostølen.

