Stöckl om Bråthen-tvisten: – En helt forferdelig situasjon

– Det går jo greit med Clas Brede, han er takknemlig for støtten han får fra hele de norske hoppmiøjøet. Man vet at alle vil ha han med videre, men så er det noen som er imot det. Det er en helt forferdelig situasjon, sier Stöckl til NTB torsdag formiddag.

Norges Skiforbund (NSF) ønsker ikke å fornye kontrakten med hoppernes sportssjef når hans kontrakt går ut etter denne sesongen. Det har skapt ramaskrik innad i hoppmiljøet. Bråthen har vært hoppsjef i Norges Skiforbund siden 2004.

Mandag overleverte Stöckl et oppsiktsvekkende brev til skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg der han selv, andre ansatte i hoppavdelingen og utøvernes representanter ber om at Bråthens avtale forlenges

Landslagstreneren forteller at siste nytt er at han hadde en kort samtale med hoppkomiteen onsdag.

– De skal inn i møter de neste dagene i forskjellige grupperinger for å få i gang en dialog om hva som blir veien videre. Vi får håpe de snur og vil beholde Clas Brede, men det har vi ikke fått noe svar på ennå.

Det er fortsatt uvisst når Stöckl og de andre som er i og rundt hopplandslaget skal i møter med hoppkomiteen.

– Jeg vet ikke hva som skjer i dag, vi venter på svar fra hoppkomiteen om vi kan møtes og ha en dialog. Vi venter på at de skal komme med et tidspunkt. Heldigvis har vi digitale plattformer det går an å møtes på ganske kjapt.

Skipresident Erik Røste har ikke besvart NTBs henvendelse, mens hoppkomiteens sjef Alf Tore Haug sitter i et møte. Han har følgende å si:

– Jeg har ikke noe nytt utover en god dialog.

