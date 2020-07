Skeid med storseier i nord

Fløya, som er debutant i 2. divisjon, holder til midt på øya, i skyggen av Tromsø IL. I fjor var det to divisjoner mellom disse lagene, og det så ut som den distansen var opprettholdt.

For allerede etter to minutter var midtspiss Daniel Braaten nær ved å sende Skeid i ledelsen da han presset Fløya-keeper Marius Tollefsen på et utspill. Ballen gikk rett i Braaten, men spratt like utenfor målet. Samme Tollefsem spilte en svært god kamp i mål da laget tapte 0-1 for Vålerenga2 i første runde.

Dominerte fullstendig

Skeid dominerte fra start til mål, men det tok over en halvtime før den første scoringen lå i buret. En presis corner fra Keivan Ghaedamini kom Marius Rygel styrtende på i feltet headet kontant i mål.

To minutter senere doblet en aktiv David Hickson ledelsen da han utnyttet en feil i Fløyas forsvar og trillet ballen i mål fra tre meters hold.

Fløya rykket opp fra 3. divisjon i fjor, men opplevde det originale at nesten hele laget forsvant på grunn av uenighet om veien videre. Den nye treneren fikk med seg noen nøkkelspillere fra Tromsø2.

Lekende spill

Men etter pause fikk vi se enda mer av forskjellene mellom lagene. Skeids Tafofeek Ismaheel skapte mye trøbbel for hjemmelaget da han viste sine tekniske egenskaper.

Høyreback Marius Rygel scoret kveldens andre mål da han nok en gang var sist på ballen etter en corner. Denne gangen fikk han ballen ved bakre stolpe der han kunne skyve inn 0-3.

Så var det klart for el lite Ismaheel-show som endte med at Johnny Buduson fikk avsluttet på keeper, denne ga retur, men Buduson var først på den.

Serieleder på målforskjell

Dermed var kampen punktert. Skeid byttet etterhvert inn alle sine fem innbyttere, men fortsatte og prege kampen.

Simen Hestnes satte inn nummer fem og Anders Johan Johansen headet inn det sjette tre minutter på overtid. Det var kveldens tredje scoring etter corner.

Simen Hestnes og Henning Tønsberg Andresen var sentrale i Skeids offensiv. Og det fascinerende var at laget aldri slapp seg ned uansett hvor stor ledelsen ble. Vi talte et tosifret antall store målsjanser.

Fløya hadde to store sjanser, en i hver omgang. Et skudd i tverrligeren var nær redusering.

Dermed har Skeid full pott i 2. divisjon og inntok tabelltoppen foran Fredrikstad, Alta og Kvik Halden som også har seks poeng etter to kamper. Kvik Halden er Skeids neste motstander på Nordre Åsen kommende lørdag.

KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 1 søndag:

Fløya - Skeid 0-6 (0-2)

Fløya arena, Tromsø: 76 tilskuere.

Mål: 0-1 Marius Rygel (32), 0-2 David Hickson (34), 0-3 Marius Rygel (56), 0-4 Johnny Buduson (65), 0-5 Simen Hestnes (83), 0-6 Anders Johan Johansen (90).

Dommer: Kristian Kristiansen, Bakkeby

2. divisjon menn , 2. runde:

Lørdag: Kvik Halden – Florø 2-1, Tromsdalen – Senja 1-2, Fredrikstad – Hødd 1-0, Kjelsås – Alta 2-3, Moss – Eidsvold Turn 1-2.

Søndag: Fløya – Skeid 0-6.