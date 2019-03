Kong Harald sier han er imponert av Ole Gunnar Solskjær, som torsdag ble presentert som fast ansatt manager i Manchester United.

Torsdag ettermiddag hadde nyheten også nådd kong Harald, som er på et seks dagers langt statsbesøk i Chile.

Kongen, som tidligere har fortalt at han heier på Tottenham, tok seg tid til å fortelle hva han synes om at Solskjær nå har fått jobben som manager i United.

– Det er imponerende. Virkelig. Jeg håper av hele mitt hjerte at han lykkes med det, sa kongen under et pressemøte på nasjonalbiblioteket i Chile.

Han la til at han har troen på at Solskjær vil lykkes i jobben som manager for United. (NTB)