Ny norsk skøytefest, lagtempogull etter perfekt OL-kveld

Sport

Av Espen Hartvig

GANGNEUNG: Simen Spieler Nilsen og veteranen Håvard Bøkko gikk også for Norge. Sindre Henriksen var med i kvartfinalen og får OL-gull han også selv om han sto på sidelinjen onsdag.

I finalen dro Lunde Pedersen svært mye underveis, og viste at han er i kanonform. Det norske laget tok initiativ innledningsvis, før Sør-Korea fikk opp dampen.

Mot slutten tok Lunde Pedersen nye føringer, og i mål var Norge over sekundet foran hjemmenasjonen.

De sørkoreanske hjemmehåpene fikk et hylende publikum i ryggen i «Oval»-arenaen, uten at det hjalp dem nok.

For andre gang på vel to døgn ble Norge for sterk for Sør-Korea i en gullstrid. Mandag var Håvard Holmefjord Lorentzen 1/100 raskere enn Cha Min-kyu på 500-meteren, og på lagtempoen gikk det norske laget inn til 3.37,32.

– Jeg følte meg nesten piggere i det andre løpet (finalen). Alle tre var superpigge og vi gikk kanskje de to beste tempoene vi noen gang har gått, sa Lunde Pedersen til Eurosport etter løpet.

Følte seg pigge

Noen få norske heiarop kunne høres i hallen i Sør-Korea, men landslagstrener Sondre Skarli kompenserte med sitt engasjement mens han manet det norske laget fram gjennom hele finaleløpet. Til slutt fikk han se sine elever gå inn til gullet, noe som sørget for elleville jubelscener på langsiden.

Det ble imidlertid smådramatikk mot slutten. Norge gikk mot seier da Bøkko helt mot slutten fikk et feilskjær. God balanse kombinert med en støttende hånd fra Spieler Nilsen sørget imidlertid for at veteranen holdt seg på skøytene og kunne gå inn til gull.

– Det har ikke helt gått opp for meg ennå. Jeg måtte sjekke tiden tre-fire ganger før jeg turte å juble, sa 31-åringen.

Lagtempo-seieren sikret Norges andre gull for dagen. Noen timer tidligere vant Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby sprintstafetten i langrenn.

Skøytetriumfen gjorde også at Norge tangerte sin gullrekord (13) fra lekene i Salt Lake City i 2002. Den ryker ganske sikkert i løpet av dagene som kommer.

Best

I semifinalen onsdag gikk Norge inn til olympisk rekord (3.37,08). Det var altfor mye for gullfavoritten Nederland. Inne i skøytehallen «Oval» ble det stille blant alle oransjekledde tilskuere.

Nederland fikk et plaster på såret ved å slå New Zealand i bronsekampen.

De norske skøyteløperne er allerede sikret et kanon-OL, men det kan bli mer. Håvard Holmefjord Lorentzen er et hett bud foran 1000 meter fredag.

Sverre Lunde Pedersen sikret seg bronsen på 5000-meteren tidligere i lekene. (NTB)