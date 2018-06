Med sine 2,4 milliarder knuser han lønna til Messi og Ronaldo

Sport

Av NTB og Espen H. Rusdal

Idrettsutøvere tjener mye penger, mange av dem. Og den som tjener desidert mest må slåss for pengene.

Bokseren Floyd Mayweather er tilbake på lønnstoppen til magasinet Forbes. Med sine 2,4 milliarder kroner rager han foran Messi og Ronaldo.

De enorme inntektene kom fra en såkalt cross-combat-kamp mot fighteren Conor McGregor samt sponsoravtaler. Forbes har gått nøye til verks og kommet fram med sin årlige oversikt.

Fotballspilleren Lionel Messi er andremann på listen med 976 millioner kroner inntjent i perioden juni 2017 og juni 2018.

Bak ham fulgte fotballstjernen Cristiano Ronaldo (950 mill.). McGregor (870) og fotballspilleren Neymar (792) tar fjerde- og femteplassen.

Basket og tennis

NBA-stjernen LeBron James følger så med 752 millioner i lønn og honorar. Tennisesset Roger Federer (679) slår seg inn på sjuendeplass

Golfspilleren Tiger Woods har hatt flere svake år sportslig, men pengene renner inn. Han tjente totalt 381 millioner kroner.

For første gang er det ikke en eneste kvinne på listen over de 100 best betalte utøverne.

Mayweather var ike blant de best betalte i 2016 eller 2017, men han toppet listen i 2015, melder Bleacherreport.

Her er lista:

1. Floyd Mayweather Jr. (boksing): $285 millioner

2. Lionel Messi (fotball): $111 millioner

3. Cristiano Ronaldo (fotball): $108 millioner

4. Conor McGregor (boxing/MMA): $99 millioner

5. Neymar (fotball): $90 millioner

6. LeBron James (basketball): $85.5 millioner

7. Roger Federer (tennis): $77.2 millioner

8. Stephen Curry (basketball): $76.9 millioner

9. Matt Ryan (football): $67.3 millioner

10. Matthew Stafford (football): $59.5 millioner

(summene er oppgitt i dollar)