Stadig vekk rapporterer engelsk presse om rasisme og vold blant supporterne av engelske fotballklubber. Det går knapt en kamp uten rasistiske tilrop til både spillere og andre supportere, og rasistisk motivert vold på tribunene og utenfor stadioner over hele Storbritannia.

Politiet slår hardt ned på slik uakseptabel oppførsel og klubbene kjemper for å få en slutt på rasismen.

Enkelte klubber skiller seg ut med rasistiske supporterere. Ifølge en oversikt hos Guardian, er det den største klubben som er verst.

Mer enn noen annen klubb

Sesongen er nettopp over og tall for antall arrestasjoner relatert til rasisme kommer i sommer. Men ser vi på sesongene fra 2014-2015 til 2017-2018 er det én klubb som skiller seg ut.

Ole Gunnar Solskjærs klubb topper nemlig listen.

Manchester United-supportere er arrestert flest ganger, i rasismerelaterte hendelser, av alle klubben i de øverste divisjonene i England.

Hele 27 personer, registrerte som Manchester United-supportere, er arrestert for rasisme-relaterte hendelser og lovbrudd fra 2014 til 2018. Det er mer enn noen annen klubb i de øverste divisjonene i England.

Dette er langt flere enn de to nest verste klubbene. De holder til i Championship. 15 personer fra Millwall og 15 personer fra Leeds ble arrestert for rasisme i samme tidsrom, skriver Guardian.

Chelsea og Leicester

I Premier League er det Leicester og Chelsea som har nest flest supportere som er arrestert for rasismerelaterte hendelser. med henholdsvis 14 og 13.

I Manchester United peker man på at klubben også er størst og at prosentandelen av rasisme-saker derfor er minimal. 72.000 ser hjemmkamper, med 69.000 hjemmesupportere. På alle bortekamper er det minst 3.000 bortesupportere fra Manchester United, flest i hele England.

En talsperson for klubben slår fast at rasisme ikke hører hjemme blant klubbens supportere, eller samfunnet og at klubben jober hardt for å ende alle former for diskriminering enten gjennom All Red All Equal-kampanjen eller Kick It Out-kampanjen.

– Denne statistikken angår kun 0,0004 prosent av våre fans på kamp og de gjenspeiler ikke holdninger eller oppførsel blant våre fans på noen måte, sier talspersonen ifølge Guardian.

107 arrestasjoner

Tallene viser at det var totalt 107 rasistisk relaterte arrestajsoner under 2014-2015-sesongen. dette steg til 116 sesongen etter. Antallet falt så de neste to seongenemed 94 i 2016-2017-seongen og 75 seosngen etter.

Andre klubber med ti eller flere arrestajoner er West Ham (11) og Barnsley, Manchester City, Middlesbrough og Sunderland med ti.

Tidligere i år sa Englands landslagsspiller Danny Rose at han gleder seg til fotballkarrieren er over slik at han kan slippe å bli utsatt for åpenlys rasisme.

– Jeg har fått nok. Jeg har trolig fem-seks år igjen av fotballkarrieren, og jeg ser fram til å kunne vende den ryggen når jeg nå ser hva som skjer, sier Rose.

28-åringen er ikke nådig i kritikken av fotballens ledere, som han mener gjør altfor lite for å få bukt med diskriminering i sporten. Han sammenligner nivået på bøter mot klubber og land med hva han «bruker på byen på en kveld».

