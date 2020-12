STILLING: 0-0

KAMPSTART: 18.00

SISTE OPPDATERINGER KOMMER ØVERST

17.35: Vålerenga stiller med det det vanligste laget de kan, bortsett fra sentralt på midten. Der spiller nemlig både Lekven og Oldrup samtidig, mens Herolind Shala er henvist til benken. Sammen med dem spiller Bjørdal, som vanlig.

Det betyr at Magnus Lekven og Tollås Nation spiller for 2021-kontrakt. Kjartansson spiller for å få målsnittet opp over det tross alt bare dritbra 0,68 (eller noe sånt). Sahraoui spiller for hele Hauketo. Borchgrevink spiller for Lille Tøyen. Og alle samma har de, forhåpentligvis, tenkt å spille for Vålerenga og medalje i eliteserien 2020.

17.30: Som du veit: I kveld skal allting avgjøres. Vålerenga vinner bronse med seier i dag. Med uavgjort eller tap er det sannsynligvis fjerdeplass. Start har det enda verre: Med tap rykker de nesten garantert ned. Med seier eller uavgjort er de sikra å komme tilbake på Intility mandag i romjula for å spille kvallik.