Timothy Cheruiyot fra Kenya holdt unna for den norske tenåringen i spurten og vant på 3.28,45, men det ble en stor dag for 19-årige Jakob Ingebrigtsen, som for første gang løp under 3.30 og slo europarekorden til Mo Farah.

Broren Filip Ingebrigtsen ble nummer fire med 3.30,35.

To kenyanske harer satte opp et drepende tempo for sin landsmann Cheruiyot, som er regjerende verdensmester på distansen. Det ble tidlig en luke på over ti meter til feltet der Jakob og Filip Ingebrigtsen løp i front.

Etter to runder hadde de spist opp det meste av forspranget, og en runde før mål var nordmennene helt i rygg på Cheruiyot. Jakob la seg ut til siden på oppløpet og prøvde å spurte forbi kenyaneren, men Cheruiyot svarte og tok seieren på ny årsbestetid i verden.

Jakob Ingebrigtsen var slått med bare 23 hundredels sekund.

Briten Jake Wightman splittet de norske brødrene da han løp inn til tredjeplass på ny personlig rekord 3.29,47.

Den gamle europarekorden til Farah lød på 3.28,81. Briten satte den i Monaco i 2013. (NTB)

