Fornøyd Vålerenga-trener tross tap: — Beste kampen vi har spilt denne sesongen

Som de fleste husker, møttes Vålerenga og Storhamar i NM-finalene i april. Da var det Storhamar som strakk det lengste strået etter 4-1 i kamper.

Lørdag møttes de for første gang igjen i en tellende kamp, og igjen var det Storhamar som gikk seirende ut av duellen. Som i den femte finalekampen i slutten av april måtte det spilleforlengelse til for å skille de to lagene. Og også denne gangen vant Storhamar.

- Vi spiller en veldig bra kamp. Gutta jobbet steinhardt for hverandre og som et lag, så jeg er stolt av hva vi leverer. Det er små marginer når det først blir forlegning. Vi klarer ikke markere spillerne i tre mot tre. Men det er bare tilfeldig, sier Fredrik Andersson.

- Veldig fornøyd

- Ja, for du høres ikke så skuffet ut?

- Jeg er faktisk veldig fornøyd med innsatsen. Vi følger kampplanen og gjør det vi har snakket om. Vi løftet oss mange hakk etter Lørenskog-kampen på torsdag. Vi var bedre uten puck og gjorde gode valg. Så ja, jeg er fornøyd, sier han.

VIF hadde vært serieleder alene med seier, men det ene poenget gjør at de fortsatt er á poeng med Stavanger Oilers, som på sjokkerende vis spilte uavgjort mot Narvik og tapte på straffer.

- Vi tenker ikke noe på det. Man vil ta så mange poeng som mulig, men om man leder serien eller er nummer to med like mange poeng, er det samme. Det vi tenker på er at vi tar steg i spillet vårt og blir bedre og bedre, sier Andersson.

- Vi må bare bli bedre som hockeylag, og jeg føler vi ble litt bedre i dag. Dette var nok den beste seriekampen vi har spilt så langt denne sesongen.

Annullert scoring og VIF opp i føringen

Storhamar trodde de hadde tatt ledelsen ti minutter ut i oppgjøret etter et langskudd og en retur og jublet som gale, men dommerne annullerte scoringen. Det så også ut til å være riktig, for pucken var aldri over linja.

Og ti minutter etter kunne isteden Vålerenga juble. Tommi Taimi skjøt fra distanse og fant Stian Nystuen på én meter. Han fikk dratt frem kølla og vippet pucken opp i nettaket med ti sekunder igjen av perioden. Dermed ledet VIF 1-0 etter 20 minutter, noe ufortjent.

0-1 ble til 1-1 32 sekunder før den andre perioden var over. Cole Schneider fant Adrian Saxerud Danielsen på to-tre meter. Danielsen hadde dyttet bort Pontus Finstad med strake armer før han fikk pucken, og derfor fikk han stå helt alene. Sekundet etter lå pucken opp i nettaket.

Avgjorde i forlegningen

Den tredje perioden ble målløs. Vålerenga spilte fire strake minutter i overtall, men klarte aldri å få pucken i mål. Og det var faktisk Storhamar som hadde den største sjansen i overtallsperiodene til VIF, da Danielsen kom helt alene med Tobias Breivold etter et stygt pucktap i egen sone for VIF.

Heldigvis for de hvitkledde reddet Breivold mesterlig. Det gjorde han også 13 sekunder før slutt, da Andreas Dahl skjøt fra én meter. En nydelig benparade sørget for forlegning.

Der var det Storhamar som scoret først og vant. Litt over minuttet var spilt da Storhamar bet seg fast i VIFs sone. Tidligere NHL-proff Andreas Martinsen fant Martin Rønnild med en genial pasning. Han takket og bukket og la pucken opp i nettaket. Dermed vant Storhamar 2-1.

VIF møter Stjernen hjemme i neste kamp. Den spilles torsdag klokken 18.30.

- Vi møtte de hjemme for bare noen uker siden. Det var jevnt lenge før vi vant. De kommer til å spille med desperasjon etter en tung seriestart, så for oss gjelder det å mobilisere samme kraft som mot Storhamar lørdag.

KAMPFAKTA

Storhamar – Vålerenga 2-1 e.f. (0-1, 1-0, 0-0, 1-0)

Mål:

1. periode: 0-1 (19.53) Stian Nystuen (Tommi Taimi).

2. periode: 1-1 (39.28) Adrian Saxrud Danielsen (Cole Scneider, Andreas Dahl)

3. periode: Ingen.

Forlengning: 2-1 (61.18) Martin Rønnild (Andreas Martinsen, Sverre Rønningen).

Utvisninger: Storhamar 3 x 2 min., Vålerenga 4 x 2 min.

