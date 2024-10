Jessica Campbell skrev historie – første kvinnelige NHL-trener

32-åringen tok plass i boksen som assistenttrener da hennes Seattle tapte 2-3 for St. Louis. Treneren ble møtt med høy jubel fra publikum da navnet hennes ble annonsert over anlegget.

– Jeg tror at dette er en del av en veldig viktig endring, har hun tidligere uttalt.

Campbell spilte for Malmö i 1. divisjon i 2019-2020-sesongen. De siste to sesongene har hun jobbet som assistenttrener for AHL-laget Coachella Valley Firebirds.

Men til tross for den store begivenheten, var kampen en vanlig dag på jobben for Campbell. Hun lar seg like vel «fyre opp» av å vite at hun er en del av noe større.

– De små barna som er på sin første hockeykamp i morgen, vil se at det kan være en kvinnelig trener på benken. Det er veldig spesielt for meg, sa hun til nhl.com dagen før kampen.