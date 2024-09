Christiansen-hat trick sørget for Vålerengas tredje strake seier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vålerenga startet med seiere både mot Frisk hjemme og Narvik borte, og i begge de kampene var kampen jevnspilt før vi gikk inn i den tredje perioden. Begge de kampene endte med seier, og det samme var situasjonen da VIF tok turen til Sarpsborg for å møte Sparta lørdag kveld.

I Sparta Amfi var det vertene fra Sarpsborg som tok ledelsen da Marcus Faggerud utnyttet et overtall, og sendte hjemmelaget i ledelsen tidlig i kampen. Tim McGauley scoret sitt første mål i VIF-drakt, da han utlignet for Vålerenga etter ti minutters tid, også det i overtall. 1-1-scoringen var kanadierens første i norsk hockey, siden han scoret borte mot nettopp Sparta for Stjernen tilbake i desember 2020.

Christiansen med den første av tre

Tidligere Vålerenga-spiller Filip Lalande sørget for at hjemmelaget Sparta gikk til pause med ledelsen 2-1 etter den første perioden, etter at han scoret mot gamle lagkamerater med fem minutter igjen å spille av den første perioden i Sparta Amfi.

Vålerenga har slitt med å komme spesielt godt i gang i den første perioden i flere år nå, men kommet seg mer og mer inn i kampen. Mot Sparta tok det bare 57 sekunder før nykommer Mikkel Christiansen utlignet for VIF i starten av midtperioden, slik at det igjen var likt i Sarpsborg.

Etter en relativt jevnspilt midtperiode, der Vålerenga scoret periodens eneste mål, bølget spillet frem og tilbake, men ingen av lagene fant veien til nettmaskene. Dermed var det likt etter de to første periodene, og i likhet med de to første kampene denne sesongen satte så Vålerenga inn toppgiret fra start i tredje periode.

Ny sterk tredje periode

Først scoret Jørgen Karterud og sendte Vålerenga opp i 3-2, noe som tok nesten overraskende lang tid. Hele halvannet minutt gikk det av tredje periode før VIF scoret, men i likhet med de to første kampene denne sesongen ble det ikke med bare ett mål i den tredje og siste perioden.

Rundt halvannet minuttet senere økte Vålerenga nemlig ledelsen, og denne gang var det Mikkel Christiansen som ble tomålsscorer i nok et overtall. Christiansen ble satt opp av McGauley, som noterte seg for to mål og målgivende i kampen, mens Christiansen selv fullførte sitt hat trick fem minutter senere.

Igjen kom scoringen i overtall, og med ti minutter igjen av kampen var det spikeren i kista for Sparta. Vertene klarte aldri å komme tilbake igjen i kampen, og i stedet var det McGauley som fikk æren av å fastsette sluttresultatet til 6-2, også det i overtall. Dermed ble det den tredje strake seieren for VIF, etter en kamp der nykommerne igjen var svært delaktige i at Vålerenga dro hjem de tre poengene.

Nykommerne dominerte igjen

Ved siden av McGauleys to mål, scoret som nevnt Mikkel Christiansen hat trick. Det betyr at fem av seks mål ble scoret av nykommere, mens det sjette og siste målet ble scoret av Jørgen Karterud som nå står med scoring i tre kamper på rad i sesongåpningen for Vålerenga denne sesongen.

I tillegg noterte finske Teemu Lepaus seg for tre målgivende pasninger, som Tommi Taimi også gjorde. Taimi er tilbake etter en skade og har brukt sommeren godt, og har levert bra med målpoeng i innledningen av denne sesongen.

Vålerenga vant med det sin tredje strake kamp, etter at laget igjen overbeviste og dro i fra i den tredje perioden. Også Oilers vant sin tredje strake seier, men på grunn av Vålerengas bedre målforskjell er det de kongeblå som leder serien etter tre serierunder. Den neste kampen for VIF nå er hjemme mot Lillehammer, torsdag 26. september klokka 18.30.

