Norsk ishockeysmell i Danmark – mister OL i 2026 etter 1-4-tap

Nicklas Jensen scoret to ganger på to minutter og snudde en god norsk kamp til et lite mareritt for Zuccarello og lagkameratene hans. Etter at Norge mistet ledelsen, kom de aldri opp på sitt beste nivå igjen.

– En stor skuffelse. Jeg mener vi kunne ha kommet fra denne kampen med seier om vi hadde utnyttet noen av mulighetene våre i andre periode. Går vi opp til 2-0, tror jeg det blir en litt annen kamp, sa landslagstrener Tobias Johansson til VG.

Han klarte ikke å snu trenden da Norge havnet bakpå og måtte jakte scoring i siste periode.

– Vi tar for mange utvisninger, som er noe vi har snakket om før. Og tredje periode blir vanskelig. Man prøver å finne løsninger, men det holder ikke i dag.

Knallstart

Bare 26 sekunder var spilt da Zuccarello markerte fødselsdag og sin 50. offisielle landskamp med å gjøre 1-0. Eirik Salsten ble stoppet av keeper før Minnesota Wild-stjernen var våkent frampå og satte returen i mål.

Norge slapp til lite bakover i åpningsperioden og var hakket bedre enn danskene. Andreas Martinsen fikk brått en sjanse alene med keeper etter elleve minutter, men fikk ikke pucken i mål.

To minutter senere brente kaptein Patrick Thoresen en stor mulighet fra returrommet.

De siste to minuttene av perioden havnet Norge i undertall, og da fikk man en liten advarsel. Lars Eller skjøt i tverrliggeren i en god dansk periode.

– Alltid bra å få en scoring og gå opp i ledelsen. Men jeg tror vi må opp et par hakk. Vi gir dem noen sjanser der vi er litt for dumme og ser på pucken i stedet for å telle opp, sa Zuccarello til VG i pausen.

To kjappe

I midtperioden startet Norge klart best, og de burde tatt ledelsen etter åtte minutter. Mathias Trettenes fikk skyte for åpent mål, men bommet.

Danskene kom bedre inn i kampen etter hvert og fikk en scoring etter 36 minutter. Ingen nordmenn hadde markert ut Jensen, som fikk pucken, vendte av en norsk back og satte den i nærmeste kryss med en god avslutning.

To minutter senere var Norge i undertall, og danskene produserte en tilsvarende scoring som 1-1-målet. Jensen fikk pucken i samme posisjon, men denne gang plasserte han pucken i lengste hjørne.

Kaptein Thoresen var ikke nådig i pausepraten med VG:

– Jeg synes vi sakte, men sikkert gir fra oss initiativet i kampen. De kommer til store sjanser, og det er begrenset hvor mange ganger Haukeland (Henrik, målvakt) kan redde oss. Vi må gå i oss selv i garderoben, og så må vi ha flere som melder seg på. Nå ser det ut som det er litt for få folk som vil bidra for å ta Norge til OL, sa han.

Nedtur

Premisset var klart før kampen: Vinneren av nabooppgjøret er klar for OL i Milano i 2026. Men i siste periode kom ikke Norge opp på nivået man ønsket. Danskene hadde bra kontroll og skapte de største sjansene.

Kampen ble mer eller mindre punktert tre minutter før slutt. Norge sviktet defensivt, og Patrick Russell fikk stå alene foran Haukeland og prikke inn 3-1.

To minutter senere gjorde Russell ydmykelsen komplett ved å sette inn 4-1.

Dermed er danskene klar for OL-ishockey for andre gang på rad, mens Norge uteblir igjen etter sitt andre strake tap for nettopp danskene i kvalifiseringen.