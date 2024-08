Zuccarello samlet NHL-stjerner til hockeyfest i Lillehammer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Zuccarello All Stars vant 6-5 i veldedighetskampen mot EHL All Star. Norges fremste ishockeyspiller bidro med to assist, og den siste kom da Kirill Kaprizov styrte inn det avgjørende vinnermålet.

Kombinasjonsspillet var til å kjenne igjen fra duoens klubbhverdag i Minnesota Wild.

Showet i Lillehammer markerte at det er gått ti år siden Zuccarello dro i gang en årlig sommerkamp i Norge. Tidligere er den blitt lagt til Stavanger og på et islagt Ullevaal stadion i Oslo.

Denne gangen ble arrangementet også knyttet til at det er 30 år siden Lillehammer-OL. Før kampstart sang Sissel Kyrkjebø låten «Se ilden lyse» for å gjenskape litt av magien fra 1994.

Inntekter fra Zuccarellos All Stars-kamp har gjennom årene gått til veldedige organisasjoner som retter seg mot barn og unge.

---

Eliteseriens stjernelag ble lørdag trent av Petter Thoresen og Sjur Robert Nilsen.

Zuccarello fikk med seg disse profilene på sitt eget lag: Brock Faber, Matt Boldy, Mattias Janmark, Joel Eriksson Ek, Fabian Zetterlund, Jonas Brodin, Filip Gustavsson, Erik Brännström, Emil Lilleberg, Marcus Johansson og Kirill Kaprizov.

EHL-laget hadde disse spillerne: Brendan Ellis, Christoffer Karlsen, Lucas Loob Trygg, Kristian Jakobsson, Tobias Lindström, Martin Røymark, Niclas Jessesen, Vegard Faret, Andreas Martinsen, Niklas Roest, Christian Fosse, Tobias Breivold, Martin Johnsen, Henrik Holm, Patrick Thoresen, Mathis Olimb, Alexander Bonsaksen, Sverre Rønningen og Stian Nybraaten Hansen.

---