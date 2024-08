Zuccarello skal hjelpe Norge til OL: – En stor boost for alle

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Med i bruttotroppen til to oppkjøringskamper mot Frankrike og den påfølgende OL-kvalifiseringen er også Texas Stars-spiller Mathias Emilio Pettersen.

Jakten på billett til vinterlekene om to år finner sted fra 26. august til 1. september i danske Ålborg. Japan, Storbritannia og Danmark er motstandere.

NHL-sesongen begynner først 4. oktober. Derfor stiller Minnesota Wild-stjernen Zuccarrello og Tampa Bay Lightnings Lilleberg seg disponible for landslagssjef Tobias Johansson.

Mye i potten

Helt gitt har det ikke vært at de to skulle delta i OL-kvalifiseringen.

– I og med at NHL-sesongen starter senere, har det vært opplagt med tanke på tillatelse fra arbeidsgiver, men de må være skadefrie og ha motivasjon til å spille for landslaget. Den dialogen har så vidt jeg har forstått vært bra hele veien, sier Norges sportssjef Petter Salsten til NTB.

Han legger ikke skjul på at tilstedeværelsen til Zuccarello og Lilleberg øker Norges sjanser for OL-billett betydelig.

– Det ligger mye i potten her. Alle lag får med sine NHL-spillere, og for oss er det enormt viktig. Det er en stor boost for alle, sier Salsten.

Den endelige troppen til OL-kvalifiseringskampene i Ålborg blir tatt ut etter kampene mot Frankrike. Den skal bestå av tre målvakter og 22 utespillere.

Oppkjøringskampene mot Frankrike 23. og 24. august går i Sarpsborg.

Bruttotroppen ser slik ut:

Målvakter: Jonas Arntzen (Örebro), Henrik Haukeland (Düsseldorf), Henrik Holm (Stavanger).

Backer: Sander Vold Engebråten (Karlskoga), Isak Hansen (Vimmerby), Johannes Johannesen (Lahti Pelicans), Max Krogdahl (IK Oskarshamn), Christian Kåsastul (KooKoo), Emil Lilleberg (Tampa Bay Lightning), Mattias Nørstebø (Björklöven), Stian Solberg (Färjestad), Emil Wasenden (Kalmar).

Løpere: Michael Brandsegg-Nygaard (Skellefteå), Thomas Berg-Paulsen (Malmö), Andreas Martinsen (Storhamar), Ken Andre Olimb (Schwenninger Wild Wings), Eskild Bakke Olsen (Karlskoga), Thomas Olsen (Jukurit), Mathias Emilio Pettersen (Texas Stars), Martin Rønnild (Storhamar), Eirik Østrem Salsten (Karlovy Vary), Håvard Østrem Salsten (Storhamar), Noah Steen (Örebro), Patrick Thoresen (Djurgården), Mathias Trettenes (Stavanger Oilers), Petter Vesterheim (Malmö), Markus Vikingstad (Fishtown Pinguins), Mats Zuccarello (Minnesota Wild)

