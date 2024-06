Florida Panthers avverget historisk kollaps og vant Stanley Cup: – Ingenting kan toppe dette

I år var første gang siden 1945 at NHL-finalen gikk til en sjuende og avgjørende kamp etter at ett av lagene ledet 3-0 etter de tre første kampene.

82 år er gått siden et lag sist vant sluttspillet etter å ha ligget under 0-3 sammenlagt etter de tre første kampene. Da snudde Toronto Maple Leafs NHL-finalen mot Detroit Red Wings.

For Oilers sin del brast imidlertid drømmen om å kopiere kunststykket.

– Det er ikke en drøm lengre, men virkelighet, sa Florida-stjernen Matthew Tkachuk etter kampen.

– Det er det største jeg har opplevd hittil. Ingenting kan toppe dette, la Aaron Ekblad til.

Sto imot

Carter Verhaeghe førte Panthers i føringen 4.27 ut i første periode, men Edmonton Oilers utlignet drøye to minutter senere ved svenske Mattias Janmark.

Den avgjørende scoringen kom 15 minutter ut i midtperioden da Sam Reinhart satte inn 2-1 for Panthers. Oilers presset på for utligning, men heroisk forsvarsspill sørget for at kampen endte 2-1 til Florida-laget.

Panthers vant den første sluttspillfinalen 3-0, før de fulgte med 4-1 i den neste. Med 4-3-seier i den tredje finalen strammet de et solid grep om sin første Stanley Cup-tittel.

McDavid ble MVP

Oilers nektet imidlertid å gi seg. Med en knusende 8-1-seier i kamp fire, tente canadierne håpet, før drømmen om tittelen fikk ytterligere medvind med 5-3-triumf i kamp fem.

Natt til søndag norsk tid misbrukte Panthers sin tredje matchball, og med 5-1-seier til Oilers tvang de finalen ut i en sjuende og avgjørende kamp.

Oilers-kaptein Connor McDavid fikk prisen som sluttspillets beste spiller. Han noterte seg for 42 poeng og var bare fem bak legenden Wayne Gretzkys rekord fra 1985.