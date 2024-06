NHL-finalen til kamp sju – helt åpent etter nok en Oilers-seier over Panthers

Oilers hadde hjemmebanefordel i det som uansett utfall ville bli den siste kampen på canadisk is i denne NHL-sesongen.

Vertene i Canada åpnet scoringsballet da Warren Foegele satte inn 1-0 etter sju og et halvt minutt.

Det ble det eneste målet i første periode, men det tok mindre enn ett minutt av andre periode før Adam Henrique la på til 2-0. Halvannet minutt før det var tid for pause igjen, sørget Zach Hyman for å øke Oilers-ledelsen ytterligere.

I tredje periode kom det en redusering fra Panthers etter halvannet minutt, signert Aleksander Barkov. Mot slutten av perioden økte Oilers ledelsen da det sto igjen drøyt tre minutter. Ryan McLeod og Darnell Nurse sørget for 5-1 med to scoringer i løpet av tolv spillesekunder.

Fredagens tap var første gang i årets sluttspill at Panthers tapte tre kamper på rad.

– Jobben er ikke ferdig. Det er en fantastisk historie, men du må avslutte den. Alle vil glemme den om vi ikke fullfører, sa målscorer Hyman etter kampen.

Dersom Edmonton vinner i Florida når den sjuende og avgjørende kampen spilles på mandag, er det første gang på over 80 år at et lag har ligget under 0-3 i finalen og likevel sikret seg Stanley Cup-trofeet til slutt. Sist det skjedde var i 1942, da canadiske Toronto Maple Leafs kom tilbake og vant fire kamper på rad mot Detroit Red Wings etter å ha tapt de tre første finalekampene.