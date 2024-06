Mot historisk NHL-draft: – I norsk målestokk er det enormt

Den 28. juni starter National Hockey League sin årlige draft av unge spillere fra Amerika og internasjonalt.

Det er på den internasjonale rankingen at de to norske spillerne er plassert høyt. Brandsegg-Nygård er rangert som nummer fem, mens Solberg er nummer 20.

– De har en spennende tid foran seg. Det er helt utrolig at en norsk spiller kan bli draftet i 1. runde. Det har jo aldri skjedd tidligere, sier ishockeyveteranen Patrick Thoresen til NTB.

– Etter det jeg har fått med meg virker det som om du kan nå høyt. Etter talentcampen som var i Buffalo nylig, hørte jeg at de klarte seg bra, sier 40-åringen.

I tillegg til de to nevnte 18-åringene kan Mathias Dehli, Ludvig Lafton, Noah Steen, Elias Straume Vatne og Petter Vesterheim bli draftet. Brandsegg-Nygård og Solberg er imidlertid under bolken «top prospects» og ventes å bli valgt først av de norske.

– Setter Hockey-Norge på kartet

Viaplay-ekspert Ole Eskild Dahlstrøm mener Brandsegg-Nygård har de største sjansene til gå i 1. runde.

– Han har vært lengst inne og det er flest som har tippet han inn i 1. runde. Han kan det se ut som går rundt nummer 15. I norsk målestokk er det enormt. Det setter Hockey-Norge på kartet i større grad, og det vil bli flere kikkerter som følger med på norsk hockey, sier Dahlstrøm.

Han mener spesielt VM har hjulpet Solberg opp på listene. Der scoret han flere mål og spilte godt for Norge.

– Det var et veldig viktig VM. Han har klatret fra langt bak i bussen til å være en spiller som har muligheten til å gå i 1. runde. Testene hans i Buffalo var gode. Han har gått veien gjennom Vålerenga, og scouter har vært på plass, men de har nok vært usikker på hva verdien av den norske ligaen er, sier Dahlstrøm og legger til:

– Det han har vist i seniorhockey og VM, er så bra at jeg tror ikke at de tør å la han gå for lenge. Du ser i alle spillets faser at han er nær ved å være et seniorprodukt.

Marius Holtet holder den norske rekorden i NHL-draften. Han ble valgt som nummer 42 (2. runde) av Dallas Stars i 2002.

Mye å lære

Patrick Thoresen har både spilt med og mot de to 18-åringene. Begge var med under årets VM hvor Thoresen var norsk kaptein. Solberg spilte han mot i Eliteserien.

– Det inntrykket jeg sitter igjen med at det er to fine gutter med bra holdninger, men man må huske på at de bare er 18 år og har mye igjen å lære.

– Du vet jo hva som må til for å lykkes i NHL?

– Speiderne vet jo hva de har prestert på isen, og der har begge kommet langt. Men de er også ute etter å se hva slags typer de er rent personlig. Det var det de viste seg fram for i Buffalo. Det er jo rene jobbintervjuer.

Thoresen selv ble aldri draftet i NHL, men kom seg inn i verdens tøffeste ishockeyliga ved gjennom i juniorligaen i Canada fra 2001-2003. I 2006 fikk han kontrakt med Edmonton Oilers hvor han fikk med seg 85 kamper. Så gikk turen til Philadelphia Flyers hvor han spilte 21 kamper og fikk også med seg et sluttspill i 2008.

Selv har ikke veteranen bestemt seg for om han fortsetter karrieren eller hvor det skjer. Hjemme i Storhamar eller i Sverige eller et annet sted.

– Jeg har nok noen runder igjen med meg selv før den avgjørelsen blir tatt, sier 40-åringen.