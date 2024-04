Lilleberg sendt ned til AHL-laget – kan miste VM

Det skriver sistnevnte klubb i en pressemelding. Lilleberg har blitt sendt ned sammen med keeper Matt Tomkins og back Max Crozier.

Syracuse Crunch er inne i kvartfinalene av AHL-slutt spillet og står 1-1 i kamper mot Rochester Americans. Natt til fredag møtes lagene til det tredje oppgjøret.

Tampa Bay Lightning tapte mandag 1-6 for Florida Panthers og røk dermed ut av NHL-sluttspillet etter 1-4-tap i best av sju-serien.

Landslagssjef Tobias Johansson har tidligere uttalt at han har fått positive signaler fra Lilleberg om VM-spill i Tsjekkia dersom de skulle ryke ut av NHL-sluttspillet, og håpet er ikke helt ute selv om backen ble sendt ned til AHL-laget.

Skulle Syracuse Crunch ryke ut mot Rochester Americans, kan den femte og siste kampen bli spilt så sent som 10. mai. De kan riktignok avgjøre det allerede på søndag. Skulle de imidlertid gå hele veien spilles finalene i juni.

Verdensmesterskapet i Tsjekkia starter 10. mai.

Det er også usikkerhet om hvorvidt Mathias Emilio Pettersen rekker mesterskapet. Han er også i AHL-sluttspiller med sitt Texas Stars, som møter Milwaukee Admirals i en best av fem-serie.

Første kamp for Emilio Pettersen & co. spilles først 2. mai. Serien avsluttes så sent som 12. mai, dersom de spiller alle de fem kampene.

Les også: Lillebergs Tampa Bay tapte stort mot Florida Panthers – ute av NHL-sluttspillet