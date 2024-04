Patrick Thoresen klar for ishockey-VM

Det skjer to dager etter at han ble norsk mester med Storhamar etter å ha slått Vålerenga i årets finaleserie.

– Jeg gleder meg, sier Thoresen til TV 2.

40-åringen sier at han har hatt jevnlig kontakt med landslagssjef Tobias Johansson den siste tiden.

Thoresen spilte en mektig siste finalekamp mot Vålerenga og viste at han i høyeste grad fortsatt holder nivået til å spille for Norge.

– Det har tent en liten glød i meg. Jeg kjente for to-tre år siden at jeg var ferdig med landslaget, og at jeg hadde gjort mitt. Men nå har jeg har hatt en veldig god sesong i en alder av 40 år, og når landslagsledelsen ser noe i meg og sier jeg kan bidra med noe både på og utenfor isen, så vekker det noen følelser jeg trodde var borte, sier hockeylegenden.

Thoresen sier at det de ikke ble noe vanskeligere å melde seg til tjeneste etter at Minnesota Wilds NHL-proff Mats Zuccarello hadde gjort det samme.

VM i ishockey spilles fra 10. til 26. mai. Norges spiller sine kamper i den tsjekkiske hovedstaden Praha.