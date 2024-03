Ny kvalifiseringsmodell i ishockey fra neste sesong: – Spenning og drama som aldri før

Det opplyser interesseorganisasjonen EliteHockey på sitt nettsted. Endringen ble vedtatt på Norges Ishockeyforbunds styremøte denne uken.

Den nye modellen innebærer at de to nederste lagene i eliteseriegrunnspillet møtes i en ren nedrykkskvalifisering i best av sju kamper der taperen rykker ned.

I 1. divisjon skal de fire øverste lagene i grunnserien møtes i semifinale og deretter finale om én plass i eliteserien året etter. Disse oppgjørene spilles over best av fem.

«Den kommende sesongen av norsk ishockey lover vi spenning og drama som aldri før, takket være den nye opp-/nedrykksmodellen mellom EHL og 1. divisjon menn senior. Med en spesiell vekt på konkurranse, ser denne modellen ut til å gi både lag i EHL og 1. divisjon en rettferdig sjanse til å bevise sitt verdt sportslig på isen», skriver EliteHockey.

Til og med årets sesong har modellen vært slik at de to nederste lagene i eliteserien og de to øverste i 1. divisjon har møttes i en kvalifiseringsturnering der de to beste til slutt sikrer eliteserieplasser.

På forbundsstyremøtet ble det blant annet også vedtatt at halsbeskyttelse blir påbudt i alle aldersklasser i 2024/25-sesongen. Temaet har vært oppe til debatt etter at Nottingham Panthers-spilleren Adam Johnson døde etter å ha blitt truffet av en skøyte i halsen i en britisk seriekamp i november.

