Zuccarello og Wild slo Anaheim Ducks

Amerikanske Zach Bogosian sendte hjemmelaget i ledelsen et drøyt kvarter ut i kampen. Scoringen til 33-åringen skulle omsider vise seg på bli den eneste i åpningsperioden.

Wild festet ytterligere grepet om kampen etter hvilen, og etter bare to minutter doblet russiske Kirill Kaprizov ledelsen.

Gjestene fra Anaheim øynet håp om en opphenting da Ross Johnston satte pucken i nettet tidlig i den tredje og siste perioden, men målet ble til slutt annullert.

Flere mål ble det ikke, og poengene ble dermed værende i Saint Paul.

Zuccarello spilte 19 minutter og 37 sekunder, men måtte skøyte av isen uten målpoeng.

---

FAKTA

National Hockey League (NHL) torsdag, grunnserien:

Buffalo Sabres – New York Islanders 4-0, Carolina Hurricanes – Florida Panthers 4-0, Columbus Blue Jackets – Ottawa Senators 2-3 e.str., Detroit Red Wings – Arizona Coyotes 1-4, Montréal Canadiens – Boston Bruins 1-2 e.f., Pittsburgh Penguins – San Jose Sharks 6-3, Tampa Bay Lightning – New York Rangers 6-3, Philadelphia Flyers – Toronto Maple Leafs 2-6, Dallas Stars – New Jersey Devils 2-6, Minnesota Wild – Anaheim Ducks 2-0, Calgary Flames – Vegas Golden Knights 4-1, Seattle Kraken – Washington Capitals 1-2.

---